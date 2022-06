Germania sostenibile: al via tre maxi campagne green













Una Germania a “trazione green” è quella protagonista della promozione che l’Ente Germanico per il Turismo ha pensato per la stagione della ripartenza. La voglia di sostenibilità e di natura incontaminata che appare ancor più sentita dai viaggiatori, anche quelli italiani, rappresentano un valido spunto per lanciare le proposte di viaggio in Germania approfittando anche di iniziative speciali quali l’abbonamento mensile low cost ai servizi del trasporto pubblico locale e regionale in tutto il Paese durante l’estate.

In questo contesto l’Ente Nazionale Germanico per il Turismo (Deutsche Zentrale für Tourismus, Dzt) ha deciso di promuovere l’incoming 2022 con tre campagne promozionali dedicate al patrimonio naturalistico della Germania e ai suoi paesaggi naturali nazionali (Embrace German Nature), al fascino di città e regioni con i loro aspetti più originali e meno noti fra tradizioni artigianali e sapori autentici (German.Local.Culture.) e alle vacanze “a impatto zero” con idee di viaggio selezionate e certificate dalla Dzt e dagli enti preposti (Feel Good).

Le campagne si suddividono in varie categorie per meglio illustrare le moltissime possibilità per chi sceglie un tipo di vacanza sostenibile, sia in città che nelle regioni rurali. Ciascuna campagna viene illustrata da un apposito microsito con spunti di viaggio concreti che invitano a sognare ancor prima di partire grazie a video e immagini, e anche alla “voce” di persone che vivono questa straordinarietà nella vita di tutti i giorni: ranger dei parchi, guide turistiche di luoghi unici e speciali, artisti e imprenditori che hanno saputo valorizzare l’aspetto più “verde” della loro attività.

Si parte con Embrace German Nature che conduce alla scoperta dei paesaggi naturali nazionali e delle regioni finora meno note della Germania proponendo esperienze autentiche e individuali sia con filmati, sia con approfondimenti tematici che forniscono informazioni utili e idee concrete suddivise in quattro sezioni: dai paesaggi naturali (Natural Landscapes), ai sentieri escursionistici (Hiking Trails), dalle piste ciclabili su lunga distanza (Cycle Trails) ai centri termali di salute e wellness (Spas).

La seconda campagna, German Local Culture, presenta città e regioni off the beaten track con grande diversità di paesaggi, ambienti e località, e con il loro patrimonio di usanze e tradizioni, artigianato artistico e storiche manifatture, cucina locale e regionale tradizionale o rivisitata in chiave moderna, cultura e architettura, e natura sia dentro che fuori i centri urbani. Le idee-vacanza sono suddivise in quattro sezioni: Taste , dedicata ai sapori più autentici e genuini dei territori, Green che si concentra sulla diversità naturalistica, Craft che valorizza le maestrie artigianali raccontandone il presente, il passato e le prospettive di sviluppo future, mentre Flair accompagna alla scoperta di luoghi d’incanto.

A chiudere l’offensiva promozionale la campagna Feel Good, che promuove le vacanze green in tutte le loro declinazioni: paesaggi naturali ancora intatti, le meraviglie del verde urbano, mezzi di trasporto alternativi e strutture ricettive dalla spiccata consapevolezza ambientale. Le proposte di viaggio all’insegna della sostenibilità sono suddivise in cinque categorie: Cities suggerisce città “verdi” grandi e piccole da visitare con originali soluzioni di mobilità innovativa, Regions descrive regioni attive nella promozione di iniziative a impatto zero o certificate come “destinazione sostenibile”, On the Move si concentra sulla mobilità a bassa emissione di CO 2 , anche in combinazione con i vantaggi di guest-card e pacchetti vacanza flat-rate, Travel Adventures propone idee concrete per vacanze attive a stretto contatto con la natura e insolite eco-esperienze, mentre Accommodation offre un’ampia scelta di strutture ricettive green certificate.

«La Germania ha un patrimonio naturalistico immenso e straordinario, e una profonda vocazione green anche a livello turistico – ha spiegato Agata Marchetti, direttrice ad interim della Rappresentanza italiana dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo – In quest’ottica si colloca anche la recente iniziativa che coinvolge tutti i mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, a cui dal 1° giugno al 31 agosto, per i 3 mesi estivi, sarà possibile accedere con uno speciale abbonamento mensile del costo di soli 9 euro, di viaggiare su tutta la rete nazionale dei mezzi pubblici e su tutti i treni regionali. Studiato sia per ridurre i costi per pendolari e viaggiatori frequenti, sia per attirare un maggior numero di persone verso un tipo di trasporto pubblico più sostenibile rispetto a quello delle auto private».

È bene sapere che i “9-Euro-Ticket” possono essere acquistati nelle stazioni ferroviarie, in tutte le biglietterie self-service e nei canali di vendita online della Deutsche Bahn e dei suoi partner regionali, hanno un mese di validità e sono disponibili anche in formato digitale.

E nel corso della presentazione a Roma della stagione turistica tedesca è stato dedicato un focus anche a Berlino: la città-simbolo del Paese è già pronta per ripartire all’insegna di numerosi spunti di viaggio per i prossimi mesi e moltissimi programmi ed eventi culturali. È soprattutto il centro culturale della città che si trova a vivere un cambiamento dinamico. Tra gli sviluppi più spettacolari c’è l’Humboldt Forum, inaugurato di recente nel cuore di Berlino. Su circa 30.000 metri quadrati di spazio, distribuiti su cinque piani, vengono presentate una serie di mostre di alto profilo. Tra i punti di forza dell’Humboldt Forum figurano le collezioni del Museo Etnologico e del Museo d’Arte Asiatica, famose in tutto il mondo, con i loro oggetti d’arte e manufatti provenienti da Africa, Asia, Oceania e dal continente americano. Nei prossimi mesi, inoltre, alcuni nuovi musei verranno inaugurati nell’area intorno all’Humboldt Forum.

Per Burkhard Kieker, ceo di Visit Berlin: «Berlino, tra le città tedesche più visitate dai turisti italiani, attende con ansia i prossimi visitatori. Quest’anno accoglieremo i nostri ospiti con numerose attrazioni nel campo dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento».