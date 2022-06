Germania, soggiorni a 9 euro: la mossa di Ao Hostels













Seguendo l’esempio della promo lanciata da Deutsche Bahn, dove nei mesi di giugno, luglio e agosto il biglietto mensile per i treni regionali e mezzi pubblici in Germania costa solo 9 euro, anche la catena di ostelli Ao Hostels ha voluto offrire ai propri ospiti la possibilità di soggiornare a un prezzo davvero speciale.

Con soli 9 euro a notte, infatti, è possibile prenotare un posto letto in dormitorio in ben 24 ostelli della catena presenti in Germania. Gli amanti dei viaggi lenti e low cost potranno così godersi città come Berlino, Amburgo, Francoforte, Stoccarda, Monaco di Baviera e molte altre spendendo 9 euro per il trasporto e altrettanti per il soggiorno.

«Partire alla scoperta della Germania è un’ottimo modo per riprendere a viaggiare dopo anni di stop forzato – ha dichiarato Phillip Winter, direttore marketing di ao Hostels – Per i viaggiatori con zaino in spalla, per le famiglie, per chi ama viaggiare in solitaria, per i gruppi, tutti possono usufruire di queste due offerte e arrivare e soggiornare in posizioni centrali, muoversi con i mezzi pubblici e spostarsi facilmente in modo sostenibile da un posto all’altro. La sostenibilità è anche uno dei temi fondamentali di ao Hostels, che si impegna ogni giorno per arrivare all’obiettivo di diventare la prima catena di ostelli a impatto zero entro il 2025».