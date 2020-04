Germania, serrande alzate per agenzie e tour operator

Lunedì 20 aprile è stato un giorno importante per il turismo organizzato in Germania. Le prime agenzie di viaggi e i primi tour operator, infatti, hanno rialzato le serrande e sono tornati sulle loro scrivanie, facendo così un piccolo nuovo passo verso la “normalità” post Covid 19.

La comunicazione arriva da Drv, la German Travel Association, che conferma come nel Paese abbiano riaperto adv e t.o. con uffici fino a 800 metri quadrati, così come previsto dai permessi governativi e con rigoroso rispetto verso requisiti essenziali come la possibilità di attenersi al distanziamento sociale e la conformità alle generali regole di sicurezza.

La Drv, inoltre, ha chiarito che non tutto il Paese sta procedendo, con la stessa velocità, nelle riaperture, e che nel territorio si possono applicare nel tempo restrizioni differenti.

Oltre a continuare a gestire le modifiche, i reclami o i rimborsi dei clienti, si legge su Hosteltur, le agenzie di viaggi tedesche tenteranno anche le prime vendite, considerando tra l’altro che molti dei principali tour operator, tra cui Tui e Der Touristik, hanno aperto la programmazione per l’estate 2021.