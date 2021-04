German Travel Mart al via dal 27 aprile in versione online













Recovery per l’incoming è la parola d’ordine scelta per lanciare online il German Travel Mart, versione streaming, che si terrà dal 27 al 29 aprile su apposita piattaforma. Saranno infatti le strategie di recovery, l’insight di mercato e la piattaforma di business al centro del workshop B2B più importante per il turismo ricettivo della Germania.

Quest’anno il Gtm organizzato dall’Ente Nazionale Germanico per il Turismo (Deutsche Zentrale für Tourismus, Dzt) avrà come filo conduttore le tendenze attuali e gli approcci strategici per la ripresa del turismo incoming post Coronavirus. E finora alla manifestazione si sono accreditati circa 240 espositori tedeschi e 460 buyer fra aziende internazionali dell’industria dei viaggi e travel company online.

Per Petra Hedorfer, presidente del consiglio d’amministrazione della Dzt: «Nonostante le limitazioni attualmente ancora in vigore per i viaggi internazionali, con il Gtm 2021 intendiamo dare un segnale chiaro per la ripresa del turismo incoming tedesco. A livello internazionale vi è grande disponibilità a viaggiare, e si sono sviluppate ulteriormente anche le esigenze dei clienti. Insieme ai nostri partner forniamo informazioni aggiornate sulle offerte e sui programmi nella destinazione turistica Germania con l’obiettivo di creare fiducia e sicurezza a fronte del perdurare della pandemia di Coronavirus. Il vivo interesse dei partecipanti internazionali dimostra che la brand awareness per la destinazione turistica tedesca è intatta e che il marchio gode di un alto valore di simpatia. La nostra piattaforma digitale ci consente di presentare la varietà dell’offerta e il fascino del marchio “Germania, destinazione vacanze” rispetto alla concorrenza internazionale durante e dopo la pandemia».

Oltre alla piattaforma di business per i colloqui diretti con i clienti il Gtm 2021 ha predisposto un programma informativo con webinar e tavole rotonde con esperti dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo e dell’industria tedesca dei viaggi. Verranno affrontati temi come il modo in cui è possibile rafforzare la fiducia dei clienti e i concetti di sicurezza con cui è possibile farlo, la distribuzione di prodotti sostenibili e la presentazione dei prodotti dei nostri partner strategici.

I webinar forniranno informazioni sugli attuali sviluppi della domanda specifica dei singoli mercati concentrandosi su mercati di provenienza selezionati. Il Land partner del Gtm 2021 è il Meclemburgo-Pomerania anteriore (Mecklenburg-Vorpommern).