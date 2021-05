Geo, le adesioni a Win4all sfiorano il 90% delle agenzie













Oltre l’86% di agenzie d viaggi Geo (e la quasi totalità di quelle Gold) hanno sottoscritto il contratto al programma di incentivazione Win4all, a chiusura delle iscrizioni per l’anno 2021 e in seguito all’annunico della fusione con Welcome Travel.

«Numeri oltre le aspettative, che confermano la fiducia delle agenzie nei confronti del network – sottolinea il direttore generale Geo, Dante Colitta – Non era assolutamente scontata un’adesione così massiccia, considerando la complessità e l’incertezza che caratterizzano quest’anno e si tratta di un forte segnale per noi, anche alla luce della recente fusione con Welcome Travel: un’importante dimostrazione che le nostre agenzie hanno compreso e sposato l’impegno e l’investimento che il network ha messo in campo per accompagnarle nel futuro, tracciando una prospettiva chiara per il prossimo triennio».

«Ci riconfermiamo una squadra unita che sa lavorare compatta anche a distanza – sottolinea Andrea Cerri, responsabile rete consulenti – Il risultato di cui oggi andiamo fieri è frutto, in primis, degli sforzi congiunti dei consulenti che hanno saputo trasmettere alle agenzie il valore e le opportunità di aderire. Un lavoro cominciato a marzo, con il Virtual Roadshow, un tour di 8 tappe attraverso l’Italia, e proseguito fino al 30 aprile, giorno di chiusura ufficiale delle adesioni».

L’edizione 2021 di Win4all, nello specifico, è stata studiata e tarata dai vertici della rete rispetto all’attuale situazione di mercato, con “obiettivi contestualizzati e più credibili”, sottolinea la nota del network. Lato operatori, quasi tutti quelli contrattualizzati da Geo hanno aderito, “anche loro consapevoli dell’importanza di partecipare al programma e a riconferma della solidità della partnership”; mentre il Gruppo Alpitour e Costa (i due azionisti del network) hanno dato il loro contributo proponendo obiettivi personalizzati e l’esclusiva campagna “Raddoppio fatturati”, un acceleratore importante ai fini del raggiungimento degli obiettivi Win4all.