Geo, al via la campagna con Carpisa e Yamamay per portare i clienti in adv

È la prima di una serie di operazioni di co-marketing nell’ambito del progetto “1more” (Un cliente in più in agenzia). Geo Travel Network lancia la campagna “Viva le Vacanze!”, sviluppata in collaborazione con due partner retailer come Carpisa e Yamamay.

Dal 18 al 31 luglio 2020 verranno distribuiti in tutti gli oltre 1.000 punti vendita Carpisa, GO Carpisa e Yamamay 150.000 buoni sconto vacanza, da spendere nelle agenzie viaggi Geo sul territorio nazionale, a partire dal 1° settembre 2020 per un anno. Riceveranno il voucher i clienti Carpisa, GO Carpisa e Yamamay che effettueranno un acquisto in negozio.

Il buono consiste in uno sconto fino a 300 euro a camera minino 2 persone su una selezione di prodotti e partenze dei brand Bravo Club, SeaClub, Francorosso, Swantour, Eden Viaggi e fino a 200 euro a cabina minimo 2 persone su una selezione di partenze Costa Crociere. Lo sconto è valido su partenze e destinazioni disponibili in agenzia viaggi, compatibilmente con le restrizioni in vigore al momento della richiesta.

«Abbiamo pensato ad una promozione forte, coinvolgendo brand molto noti che sono top of mind del loro settore di appartenenza e garantiscono massima visibilità nazionale. In questo delicato periodo, pensiamo infatti che iniziative come questa possano dare un concreto aiuto alle nostre Agenzie nell’acquisizione di nuovi clienti», ha commentato Chiara Maggioni, ufficio marketing & comunicazione Geo.

Per dare visibilità all’iniziativa, i negozi Yamamay e Carpisa sono allestiti in vetrina e in avancassa con materiale promo-pubblicitario appositamente realizzato. Sono previsti inoltre post sui canali social di Geo e dei due partners, oltre che l’invio di newsletter e il passaggio sui totem da vetrina delle Agenzie Geo.

Nell’ambito della partnership con Carpisa e Yamamay, Geo darà in omaggio un viaggio premio per il prossimo concorso di Natale, da fruire nel corso della primavera-estate 2021.