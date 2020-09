Genova, scatta l’obbligo di mascherina nel centro storico

Obbligo di mascherina all’aperto, indipendentemente dalle distanze osservate, per tutto il giorno (h24). È ciò che accade a Genova, in alcune aree del centro storico nei pressi del Porto Antico.

Inasprire le misure antivirus è stata una decisione presa dal governatore della Liguria Giovanni Toti, in sinergia con il sindaco del capoluogo Marco Bucci.

«C’è un potenziale cluster in quelle zone — ha spiegato Bucci – Dobbiamo farlo per salvaguardare la salute di chi vive lì e di tutti i cittadini in generale. Si tratta di misure precauzionali che sono quelle già prese alla Spezia e in altre città».