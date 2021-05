Genova lancia Carpe Diem: seconda notte gratis per i turisti













Operazione Carpe Diem, ovvero Cogli l’attimo, per Genova che ha lanciato l’offerta promozionale dedicata all’incoming con la gratuità del secondo pernottamento ai turisti che prenoteranno soggiorni in città.

Il pacchetto, a disponibilità limitata, prevede infatti una notte gratuita (in camera singola, doppia o multipla) più un Genova City Pass Limited Edition 48ore gratuito a persona. Inoltre, è disponibile sul sito e scaricabile gratuitamente un’utile guida della città.

Il Genova City Pass Limited Edition offerto in omaggio è un pass turistico valido 48 ore che permette di usufruire di numerosi servizi per scoprire la città.

Sarà possibile scegliere fra 3 diverse versioni, per rispondere agli interessi e alle preferenze di ogni ospite: la prima è Genova City Pass Edutainment, che comprende ingressi ai Musei di Strada Nuova, salita alle Torri della Cattedrale di San Lorenzo con vista panoramica della città e ancora una esperienza a scelta fra Acquario di Genova oppure la visita al Galata Museo del Mare e al complesso della Lanterna, Trasporto pubblico Amt gratuito per 48ore (bus, ascensori, funicolari e cremagliere; escluso Navebus).

L’altra soluzione è il Genova City Pass Culture, con ingresso ai Musei di Strada Nuova, salita alle Torri della Cattedrale di San Lorenzo con vista panoramica della città, visita alla Mostra “Michelangelo Divino artista” a Palazzo Ducale, visita guidata del centro storico, trasporto pubblico AMT gratuito per 48ore (bus, ascensori, funicolari e cremagliere; escluso Navebus).

Il pacchetto Genova City Pass Discovery, All in one infine , è realizzato per vivere la città all’aria aperta con la mobilità sostenibile, prevede la visita guidata del centro storico oppure il tour in Segway, o ancora la visita guidata al Mercato Orientale, l’esperienza a scelta fra Tour MiMoto – scooter elettrico o la bici elettrica Treecycle con trasporto pubblico AMT gratuito per 48ore (bus, ascensori, funicolari e cremagliere; escluso Navebus).

L’intera operazione è ovviamente condizionata dalle possibili restrizioni per il contenimento dal rischio di contagio da Covid-19: da qui l’avvertenza, evidenziata anche nel sito, che alcune versioni del Genova City Pass e/o attrazioni/servizi compresi negli stessi potrebbero non essere disponibili nei periodi e/o nella data/orario desiderati. L’utente potrà comunque optare per le versioni di Genova City Pass disponibili o per eventuali attrazioni/servizi alternativi previsti nel Genova City Pass prescelto.