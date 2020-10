Genova, agenzie e tour operator si incontrano per (ri)scrivere il futuro

Riscrivere il futuro: una scelta obbligata per agenzie di viaggi e tour operator, parte di una categoria tra le più colpite dalla pandemia di Covid-19, oggi protagonista di una profonda trasformazione.

Per rilanciarsi, però, c’è bisogno di rimboccarsi le maniche e aggiornarsi. Di collaborare. Un esempio? L’incontro fissato a Genova il prossimo 10 ottobre alle 12, dove una serie di agenti di viaggi e piccoli operatori della Liguria si daranno appuntamento per mettere sul piatto idee e possibili sinergie.

Non ci sarà alcun logo, nessuna bandiera. «Ci saremo solo noi, pronti a dialogare per dare vita a progetti e programmi che consentano alle singole realtà di mettere in risalto le proprie peculiarità e specializzazioni», spiega Giada Marabotto, a capo di Volver Tour Operator.