Gdsm promuove Patrizia Ribaga come amministratore delegato













Global Distribution Sales & Marketing (Gdsm) nomina come amministratore delegato Patrizia Ribaga. Nell’ambito del suo nuovo incarico la manager, che ricopriva già il ruolo di cco per l’azienda dal 2018, riporterà a Manlio Olivero, presidente e ceo del gsa milanese coordinando tutte le attività della società.

«Sono estremamente grata per la fiducia accordatami nell’assegnarmi questo nuovo incarico, che porterò avanti con la professionalità e la passione che mi hanno sempre contraddistinta, e con l’obiettivo di raggiungere nuovi importanti traguardi per Global Gsa», ha commentato Ribaga, che può vantare una lunga esperienza maturata alla guida di Delta Air Lines in Italia, e si occuperà di sviluppare nuovi prodotti, oltre che coordinare le divisioni sales & marketing di Global in Italia e Spagna.

«Sono veramente felice di poter contare sulla grande esperienza di Patrizia che saprà certamente guidare uno staff di esperienza e professionalità per raggiungere nuove mete e consolidare la nostra posizione sul mercato agenziale», ha dichiarato Manlio Olivero.

In questo suo ruolo, la neo ad lavorerà a stretto contatto con Massimo Fede, director of sales Italy; Laura Faraoni, director of marketing Italy; Carolina Rodriguez, country manager Spain.