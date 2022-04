Gb Viaggi prepara il debutto su Egitto e lungo raggio













Gb Viaggi punta sul B2B e conferma le agenzie di viaggi al centro della propria strategia, come elementi essenziali nel settore turistico in concreta ripartenza dopo la pandemia da Covid. Sullo sfondo, gli importanti debutti in Egitto e sul lungo raggio, previsto però per autunno 2022.

E ancora, un contratto di collaborazione molto interessante che prevede il 15% di provvigione su tutta la linea dei Gb Club, i 14 villaggi in esclusiva sul mercato nazionale.

«Dal mese di febbraio abbiamo iniziato i webinar dedicati esclusivamente agli agenti di viaggi. Ogni mercoledì abbiamo due appuntamenti fissi, alle ore 9:30 e alle 16, durante i quali illustriamo il mondo Gb Viaggi, la policy commerciale, le strutture in catalogo e l’utilizzo dell’area riservata creata esclusivamente per le agenzie», dichiara Luigi Abbruzzino, direttore vendite dell’operatore.

«Di fatto l’utilizzo della nostra area riservata alle agenzie è cresciuto del 40% rispetto allo scorso anno. Le adv possono preventivare, confermare e pagare il soggiorno dei propri clienti. Il tutto in un’unica pagina e in totale autonomia», aggiunge il direttore vendite.

Numeri incoraggianti registrati anche in termini di fatturato con un aumento del 60% rispetto al 2022. Inoltre, «stiamo per inserire un nuovo prodotto legato all’outgoing. Posso anticipare – spiega Abbruzzino – che già nell’immediato lanceremo il medio raggio puntando sull’Egitto, nello specifico Sharm el-Sheikh, con voli charter in partenza dagli aeroporti di Roma e Napoli. E dal prossimo autunno debutteremo nel mondo del lungo raggio. Una nuova sfida che siamo pronti a raccogliere con grande entusiasmo e fiducia nelle performance del settore travel».