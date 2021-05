Gb Viaggi: “La Sicilia regina del booking per la summer”













Sicilia sold out: parola di Gb Viaggi, operatore romano che segnala un boom di prenotazioni estive per la Sicilia con i primi segnali positivi per la partenza della stagione 2021. Le location più attrattive non sono quelle di massa, i vacanzieri sono sempre più alla ricerca di spazi aperti, soggiorni più isolati e misure di sicurezza garantite.

«Anche per questa stagione 2021 in molti preferiranno rimanere in Italia, scegliendo mete sicure – sottolineano dall’operatore – . Tra queste la Sicilia è una delle mete più ambite. Tra le regioni del Sud Italia, la Sicilia è quella che ha ricevuto il maggiore interesse. Oltre il 44% degli italiani ha scelto un soggiorno in Sicilia con un aumento delle ricerche, a partire da gennaio, pari al + 42%.».

«Il fattore vaccini è un elemento essenziale per sorreggere la fiducia di un ritorno alla normalità. Sono i numeri a parlare chiaro – afferma Domenico Stefanelli, direttore booking di GB Viaggi – Gli esiti della forte campagna vaccinale si sono rivelati importantissimi per sbloccare l’incertezza dei vacanzieri e rassicurare sulla possibilità di andare in vacanza».

Tra le strutture che registrano performance positive l’operatore segnala l’Hotel Club La Playa, a Marina di Patti, in provincia di Messina, pronto ad aprire i battenti dal prossimo 28 maggio. «Un’apertura che ha registrato già il sold out grazie anche alla collaborazione con il tour operator GB Viaggi. Una sinergia che grazie all’impegno sta iniziando a dare i suoi frutti. Segnali positivi, dunque – conclude il direttore vendite – per la prossima stagione, che ci auguriamo possano incrementarsi con il supporto dei programmi di vaccinazione e grazie alle misure di sicurezza che abbiamo introdotto in tutte le nostre strutture. Nella speranza che la garanzia di poter trascorrere le proprie vacanze in totale sicurezza possa incoraggiare gli italiani, consentendo a tutti di non rinunciare alle vacanze».