GB Viaggi apre le vendite per l’estate con la formula “Soldi Indietro”













Rivoluzionaria offensiva commerciale di GB Viaggi che ha aperto le vendite per la stagione estiva: il nuovo anno, infatti, si apre con novità di rilievo con l’apertura delle vendite per la stagione 2022, ufficialmente avviate sia attraverso il booking telefonico che attraverso la piattaforma web.

Operazione sostenuta da una serie di offerte volte a fornire strumenti utili alla vendita e soluzioni adatte a ogni esigenza di viaggio. Per questo il tour operator ha deciso di lanciare grandi promozioni come la soluzione “Soldi Indietro” con la quale sarà possibile richiedere l’annullamento della vacanza causa Covid gratuitamente e senza nessuna penale in caso di quarantena, isolamento e zona rossa, con la garanzia un rimborso monetario di quanto speso per prenotare la propria vacanza.

Inoltre, per tutti i GB Best e GB Club sarà possibile associare l’offerta in early booking con la promozione “Sliding Dates” che consente di cambiare la data del soggiorno fino al 30 aprile 2022 senza nessuna penale. Infine, ma non per importanza, nuovi metodi di pagamento flessibili con l’opzione “Vacanze a Tasso Zero” che permette di suddividere l’importo in più rate personalizzate a partire da 49€, senza nessun interesse. Numerose anche le novità rivolte anche ai travel blogger e content creator che a breve avranno la possibilità d’iscriversi al programma di affiliazione GB Viaggi. Il programma permetterà a tutti gli iscritti di condividere prodotti e pacchetti vacanze disponibili sul sito con il proprio pubblico.

Inoltre, tra i progetti in essere, GB Viaggi intende rivoluzionare il proprio modo di comunicare, attraverso la creazione e la condivisione di contenuti mediatici volti a raccontare l’universo delle vacanze, per una stagione estiva 2022 caratterizzata anche dall’ampliamento della rosa di prodotto che vede l’ingresso di nuovi GB Club e GB Best, come spiega Domenico Stefanelli, director manager GB Viaggi: «Nel 2021 abbiamo raccolto segnali positivi e traguardi che ci spingono a fare sempre meglio per questo vogliamo iniziare il 2022 con tanti buoni propositi e con l’obiettivo di chiudere l’anno con un’ulteriore crescita di fatturato, puntando ai 20 milioni di euro».

Il processo di crescita e ampliamento del tour operator ha preso avvio già lo scorso anno, a seguito di importanti investimenti di prodotto e di risorse umane. Durante questi anni particolarmente difficili, GB Viaggi ha deciso di accelerare quella trasformazione aziendale già in essere puntando sullo sviluppo di molteplici funzioni aziendali – dal marketing, al commerciale, al customer care – che oggi operano in modo sinergico anche grazie al potenziamento dei servizi digitali sempre più innovativi e personalizzati. Non a caso tra le novità presentate dal gruppo, vi è l’ampliamento del settore B2B con la formazione di una nuova squadra di referenti commerciali.

«Nel nostro team – sottolinea Stefanelli – è entrato Luigi Abruzzino, direttore delle vendite B2B professionista di rilievo che si occuperà di un mercato molto importante. Luigi avrà il compito di stare al fianco delle agenzie di viaggio con strumenti sempre più all’avanguardia».