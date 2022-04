Gattinonitravel.it, è online il portale ecommerce del network













Dopo l’annuncio dello scorso ottobre, il Gruppo Gattinoni avvia la seconda fase del progetto ecommerce B2B2C con il lancio del portale gattinonitravel.it. Il sito e-commerce è dedicato al consumatore e ricalca la piattaforma B2B già disponibile per le agenzie di viaggi del network.

Il nuovo sito vuole quindi rivolgersi sia ai viaggiatori, cui indirizzerà una campagna pubblicitaria multicanale; sia alle agenzie, che avranno la possibilità di capitalizzare quanto scelto dal consumatore e di essere propositive loro stesse usando lo strumento.

Il portale consente al cliente finale di costruire il proprio viaggio partendo da un soggiorno e agganciando i trasporti, i trasferimenti, le attività come mostre, concerti, escursioni. Oppure può anche visualizzare un pacchetto pre costituito e modificarlo o semplificarlo a suo piacimento. Al momento della visualizzazione del preventivo, poi, l’utente può confermarlo subito con carta di credito, salvarlo per un secondo momento oppure inoltrarlo alla sua agenzia preferita o a una di prossimità. La piattaforma per le agenzie – come già detto – è la versione B2B del portale e in caso di conferma della prenotazione l’adv otterrà la conseguente commissione.

«Oggi la multicanalità è imprescindibile per attrarre e conservare chi sceglie e chi acquista. Noi ci adoperiamo per far ripartire le agenzie orientandole verso un cliente che è cambiato moltissimo, che ha esigenze completamente diverse, che si sente molto più autonomo e capace di organizzarsi la vacanza – sottolinea Sergio Testi, direttore generale Gruppo Gattinoni – Le agenzie non devono spaventarsi di questo ma prepararsi ad affrontare i clienti in maniera diversa, avvicinandoli attraverso la multicanalità e assecondandoli nel modo migliore. Dobbiamo saperci orientare verso nuovi cluster di clientela, essere innovativi e veloci nella modalità di gestione dei clienti, sui fronti preventivazione, vendita e fidelizzazione. Come Gruppo possediamo nuovi strumenti, novità nel leisure e nel business travel; insieme possiamo raggiungere numeriche superiori a quelle del 2019».

Il sito Gattinoni travel sarà presentato durante la bit di Milano e lo stand Gattinoni Travel (Padiglione 4 corsia 134) sarà uno spazio di 30 mq; mentre il network, composto dalle agenzie Gattinoni Mondo di Vacanze e My Network, sarà invece all’interno dello stand Fto (Padiglione 4 corsia 131).