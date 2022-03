Gattinoni, tre new entry nella squadra commerciale













Tris di nuovi ingressi nel team commerciale dedicato alle agenzie di viaggi del Gruppo Gattinoni: un ampliamento che risponde all’incremento delle adv aderenti al network su tutto il territorio nazionale e soprattutto su determinate aree geografiche.

I tre nuovi responsabili di area, già operativi sui rispettivi territori, sono Ilenia Giannotti, che si occupa di Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino; Andrea Ferrante, che presidia le aree di Marche, Umbria Abruzzo (sostituendo Giuliano Mastriforti che ora opera in sede come customer care e concierge manager guidando un team di persone dedicato al supporto agenzie); e il pugliese Francesco Ciardi che è invece il nuovo il responsabile d’area di Puglia, Molise e Basilicata.

«Inserire nuove figure a presidio del territorio non è un fatto scontato, soprattutto in questo momento di ripartenza – sottolinea il direttore reti network, Antonella Ferrari – Si è rivelato necessario soprattutto in relazione all’ingresso di nuove agenzie localizzate tra Marche, Abruzzo, Umbria e Puglia. La loro profonda conoscenza del mercato è fondamentale in questo momento dove il contatto diretto è sempre più necessario, sia per motivi di passaggio di know-how ma anche per far ritrovare fiducia agli agenti di viaggi. Il maggior impegno da parte di tutto il team del network e da me in prima persona con le agenzie di viaggi di tutta Italia si focalizza sul ritrovare e rinnovare tutti insieme la forte motivazione e la passione per questo lavoro. Il mercato è mutato rapidamente, ci troviamo davanti un cliente con nuovi bisogni e nuove modalità di acquisto che ancora di più necessita di consulenza, assistenza e professionalità». Sempre nell’ottica di essere a fianco delle proprie agenzie di viaggi, Gattinoni sarà presente alla Bmt-Borsa Mediterranea del Turismo che si terrà a Napoli dal 18 al 20 marzo, presso lo stand di Fto.