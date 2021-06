Gattinoni Travel Network partecipa alla fiera di Napoli













A pochi giorni dal suo avvio ufficiale la Bmt-Borsa Mediterranea del Turismo (che si svolge dal 18 al 20 giugno) vede l’adesione anche di Gattinoni Travel Network che sarà a Napoli presso lo stand di Fto (Padiglione 6 stand 6011) per incontrare gli agenti di viaggio del Sud.

Oltre a Franco Gattinoni (nella duplice veste di presidente Gattinoni Group e presidente Fto) e Sergio Testi, direttore generale, a rappresentare i due network ci saranno Roberta Rega per Gattinoni Mondo di Vacanze e Andrea Pesenti per MyNetwork, affiancati dai Responsabili di Area.

“L’incontro napoletano non è solo un momento per dimostrare di essere a fianco delle agenzie di viaggio dei network, ma anche l’occasione per presentare tutte le possibilità che oggi Gattinoni Travel Network offre al mercato”, sottolinea la nota del Gruppo.

Per Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Travel Network, «il desiderio di tornare a stringere le mani e incontrare partner, agenti di viaggio e fornitori è molto forte, per questo abbiamo deciso di essere presenti a Napoli, in questo anno che segna in qualche modo la ripartenza. Dopo mesi di contatti solo digitali, siamo felici di poter presentare agli agenti la nostra sempre più ricca offerta di prodotto per l’estate: Mare Italia, Spagna, Grecia, Eccellenze Italiane e le nostre attività di comunicazione e sviluppo del network per sostenere ed innovare le attività di vendita. In vista dell’autunno, la fiera è anche l’occasione per approfondire le opportunità di business che gli agenti di viaggio possono cogliere dall’appuntamento tennistico torinese Nitto Atp Finals, che ci vede impegnati in qualità di tour operator ufficiale dell’evento».