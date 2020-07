Gattinoni, Testi: «Prenotazioni in ripresa, ma servono più voli»

Gattinoni Travel Network vede flussi incoraggianti da parte degli italiani: il Gruppo fa sapere che da metà giugno molte persone si sono rivolte alle agenzie Gattinoni Mondo di Vacanze e MyNetwork. Inizialmente per la necessità di capire come poter viaggiare, il bisogno di chiarezza su protocolli, situazioni di hotel, resort e compagnie aeree. Ora ci si attiva su quanto è definito, e ogni settimana le prenotazioni aumentano in modo rilevante.

L’estate si concentra in Italia. I budget sono più limitati rispetto agli anni precedenti, ma i freni riguardano la situazione d’incertezza sulle regole che le regioni non applicano in maniera uniforme.

I soggiorni balneari premiano tutto le destinazioni raggiungibili autonomamente in auto e con auto+traghetto come Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Sta crescendo anche la domanda sulle isole come Sardegna e Sicilia dove Gattinoni Travel Network sta lavorando per potenziare e garantire i collegamenti aerei. La montagna richiesta è in Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta.

In Europa, nonostante ci siano ancora incertezze per collegamenti e regole, ripartono Grecia e Spagna. Il lungo raggio e molte mete del medio raggio sono invece difficili da raggiungere, tra blocchi dei confini e preoccupazioni per quarantene previste o dubbie.

L’ITALIA FIRMATA GATTINONI. Intanto il gruppo punta su tre fiori all’occhiello italiani. A partire dal Pollina Resort in Sicilia, vicino a Cefalù, dove il gruppo ha predisposto collegamenti da più aeroporti del nord.

Poi, la piattaforma On the Road, che consente alle agenzie di confezionare in autonomia proposte di tour in auto costruiti ad hoc sulle esigenze del cliente, dalla cultura all’enogastronomia, dal mare alle città, con idee di viaggio territoriali preconfezionate di qualsiasi durata, dalle Dolomiti alla Sicilia. Si sceglie con un click la modalità di percorrenza: propria auto, auto a noleggio, fly&drive.

Infine, Eccellenze Italiane by Travel Experience: strutture d’alta gamma, da relais a castelli, da casali di charme a ex monasteri convertiti all’accoglienza, a soluzioni con ristoranti stellati o consigliati da Gambero Rosso. Accanto ai soggiorni sono proposte visite di distillerie, degustazioni in cantine e frantoi, cene gourmet e trattamenti benessere con ingredienti locali, visite culturali, escursioni esclusive.

IL TREND. Secondo i dati raccolti dai network Gattinoni, gli italiani non hanno rinunciato al progetto di una vacanza. Magari più corta, nelle coste più vicine, almeno week end. Coppie e famiglie chiedono la garanzia di poter eventualmente annullare senza penali. Le persone sono più insicure, chiedono molti preventivi. Il bonus vacanze stanziato dal governo non è richiesto; il suo utilizzo risulta complicato, con tanti limiti e poche indicazioni precise. Al contrario i voucher, che inizialmente erano stati percepiti in modo critico, stanno spingendo le richieste per l’inverno e il capodanno. Ci sono segnali importanti su Caraibi, Oceano Indiano ed Emirati Arabi.

«Le vendite hanno avuto una ripresa ma sono condizionate da blocchi per alcune mete e dalla mancanza di informazioni certe da parte degli organi istituzionali – commenta Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Travel Network Srl – Governo, enti, regioni ed esperti dovrebbero trasferire tranquillità; le persone al momento prenotano sotto data ma se riceveranno segnali sicuri si muoveranno volentieri in anticipo. Con i tour operator collaboriamo strettamente ma abbiamo tutti lo stesso problema di mancanza di indicazioni certe che agevolino una strategia a medio termine».

Testi aggiunge che quest’estate «molte aziende non effettueranno la tradizionale chiusura estiva, per recuperare per quanto possibile i mesi perduti. Sarebbe utile che le compagnie aeree cogliessero l’opportunità potenziando i collegamenti disponibili, così da prolungare l’estate anche in settembre, a beneficio del comparto. Le nostre agenzie ci hanno trasmesso soddisfazione per tutte le azioni messe in campo. Siamo pronti ad affrontare un inverno in netta ripresa».