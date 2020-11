Gattinoni spinge su On The Road e il turismo di prossimità

Dopo la sua presentazione, lo scorso giugno, On The Road, l’ultimo motore di ricerca inserito nella piattaforma di prenotazione Gattinoni per supportare gli agenti di viaggi nella costruzione di itinerari terrestri rivolti a un turismo di prossimità, si evolve per offrire sempre più prodotti e servizi.

Disponibile per tutte le agenzie partner del Gruppo Gattinoni tramite le piattaforme Passepartout e MySquare, On The Road in pochissimi passaggi permette di scegliere la modalità di ricerca preferita – auto propria, noleggio, fly & drive – e disegnare liberi itinerari prevedendo per ogni località soste o pernottamenti aggiungendo eventuali attività.

Non solo, i risultati delle ricerche relative alle strutture ricettive possono essere filtrati per le sole tariffe rimborsabili. Ogni ricerca effettuabile sulla piattaforma, incluso quelle tramite On the Road, è salvabile come Idea di Viaggio, stampabile come brochure e condivisibile.

Da oggi con un semplice click si possono trasferire gli itinerari disegnati direttamente su Google Maps. L’offerta di prodotto che già includeva le principali banche letti è stata completata con l’inserimento delle proposte prepagabili di Booking; un’opportunità importante per le agenzie di viaggi che spesso vedevano sfumare le loro vendite per prenotazioni dirette dei clienti su questo canale. Sono stati aggiunti, infine, molti punti di interesse e sono in corso di pubblicazione idee di viaggio tricolore che hanno come file rouge i siti italiani riconosciuti patrimonio Unesco.

«Per la prima volta, le vendite online per la primavera-estate 2020 hanno visto primeggiare il prodotto Italia, con uno share elevatissimo, oltre l’80% delle vendite; questo trend, indotto sicuramente dall’emergenza sanitaria, ha portato On The Road a imporsi quale terzo motore di ricerca più utilizzato dalle agenzie nel post lockdown. Un segnale sicuramente gratificante che ci ha spinti a ottimizzare e migliorare sempre di più il sistema», ha commentato Mario Vercesi, responsabile DPack.