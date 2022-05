Gattinoni spinge le vendite in agenzia con Summer is magic













La corsa alle prenotazioni estive è solo all’inizio, e per dare un’ulteriore spinta al booking Gattinoni dà il via alla campagna Summer is magic, che si forgia della partnership con 30 brand del settore tra cui tour operator, crocieristi e catene alberghiere.

La campagna mira a portare i clienti in agenzia di viaggi, approfittando di scontistiche fino a 200 euro sulle prenotazioni da effettuarsi dal 9 maggio al 5 giugno.

I mezzi scelti per dare visibilità a questa campagna sono di varie tipologie: dalle emittenti radiofoniche – Radio Deejay, Radio Capital e M2O – agli schermi di 39 stazioni ferroviarie e 2 stazioni Metromare Rimini per un totale di 185 impianti digitali, dall’ingaggio di influencer fino ad attività di native advertising con partner quali Outbrain e Valica.

Oltre a queste azioni, tutte le agenzie Gattinoni Mondo di Vacanze contribuiranno a dare ancora maggiore spinta all’iniziativa anche grazie ai social media.

Isabella Maggi, direttore marketing e comunicazione del Gruppo Gattinoni, ha commentato: «Il 2022 è l’anno della ripartenza e non potevamo non pensare a una campagna forte, dedicata alle agenzie di viaggi e ai nostri migliori partner. La campagna Summer di quest’anno comunica al cliente finale una serie di promozioni e sconti per invogliarlo a pensare all’estate e recarsi in agenzia per prenotare, con riduzioni fino a 200 euro. A sostegno della campagna commerciale verso le nostre agenzie, già forte, abbiamo messo in campo una comunicazione su diversi mezzi che parla al consumatore finale.Ci aspettiamo ottimi risultati sia di visibilità ma, soprattutto, di vendita».