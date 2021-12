Gattinoni riprende i fam trip Mice e business travel da Madeira e Nizza













Gattinoni spinge sulla ripresa del Mice e del business travel con due fam trip a Madeira e Nizza, destinazioni che rientrano in quelle che sono le attuali esigenze del settore, fatto di eventi di prossimità in Italia o in Paesi europei facilmente raggiungibili via terra o con poche ore di volo o treno.

Chi sceglie il lungo raggio, invece, per il momento punta alle destinazioni dei corridoi turistici come Maldive, Mauritius e Seychelles con la speranza di potersi riaffacciare nuovamente al resto del mondo.

IL FAM TRIP DI NIZZA. La divisione Mice di Gattinoni è stata dunque a Nizza, in collaborazione con il Convention Bureau Metropolitano Nice Côte d’Azur – Atout France e France Convention Bureau.

Tre giorni alla scoperta della destinazione con un programma che ha spaziato da momenti di formazione a quelli di svago, con la visita del mercato e dei produttori locali seguita dal corso di cucina di specialità nizzarde, fino a site inspection presso l’appena rinnovato Le Meridien e il Marriott Riviera La Porte de Monaco.

Silvia Pozzi, chief logistics officer di Gattinoni Mice, ha dichiarato: «Il primo fam trip dopo molti mesi è stato emozionante. Grazie ad Atout France abbiamo avuto l’opportunità di vedere e vivere una Nizza diversa, di fare inspection in hotel di nuovissima apertura o in strutture completamente rinnovate e, soprattutto, di condividere momenti di lavoro e svago, al di fuori dell’ufficio. Queste situazioni servono non solo ad ampliare il proprio bagaglio di conoscenze, ma anche a rafforzare lo spirito di gruppo».

IL BUSINESS TRAVEL IN VIAGGIO A MADEIRA. Anche la divisione business travel di Gattinoni, in collaborazione con Tap Air Portugal, Quasar Viagens e l’hotel Savoy Palace, ha portato 10 agenti di viaggi a Madeira, seguendo un programma durante il quale i partecipanti hanno provato i servizi della compagnia aerea portoghese e scoperto le bellezze dell’isola, con attività ludiche e formative.

Michela Bellomo, business travel manager di Gattinoni, ha commentato: «Fare business travel non significa solo vendere un biglietto aereo o fornire servizi commerciali alle agenzie del proprio network, significa anche entrare in empatia con i propri referenti, capire le loro esigenze e dar loro le risposte che necessitano. Questa sinergia si crea anche grazie a momenti ludici e formativi, che finalmente siamo tornati a programmare dopo tanto tempo».