Gattinoni, ripartono gli incentive della divisione Mice













Segnali di ripresa dal mondo dei meeting e congressi, che vede gli incentive finalmente ripartire. A testimoniarlo è Gattinoni Mice, che nel bimestre giugno-luglio 2021 movimenta oltre 2.000 persone nel sud Italia come partner di aziende che hanno scelto di affidarle questa ripartenza. Solo nel mese di giugno la divisione ha movimentato un gruppo di 130 persone nel nord della Sardegna, 3 back to back di 250 persone ciascuno in Sicilia, 220 persone in Puglia, per le quali è stato prenotato in esclusiva un resort nel litorale ionico salentino, proponendo una settimana prettamente balneare arricchita da quotidiane degustazioni eno-gastronomiche ed escursioni nei dintorni.

Mare Italia anche nei programmi di luglio di per la divisione Mice di Gattinoni, con una convention di 550 persone in Sicilia e un incentive di 120 persone in Sardegna.

Il leitmotiv per le aziende è la volontà di ritrovarsi in presenza, di tornare ad una nuova normalità insieme; si torna a credere nell’efficacia di creare team al di fuori degli spazi deputati al lavoro.

«Sommati a tutti gli altri piccoli e medi eventi (road show, lanci di prodotto, incontri del board meeting, convention) che stiamo organizzando, in un mese e mezzo faremo partire oltre 2000 persone. Un successo dati i tempi – commenta Silvia Pozzi, chief logistics officer di Gattinoni Mice – in particolare il settore incentive sta tornando ad essere per le aziende un momento importante per ricreare coesione tra colleghi, ma anche per far vivere momenti di distensione e leggerezza ai propri dipendenti, dopo un periodo per tutti molto difficile».

E se prima la modalità del viaggio incentive era più che altro premiante, oggi acquista una valenza in più: innanzitutto, il ritrovarsi fra colleghi dopo tanto tempo di lavoro a distanza, in secondo luogo la possibilità di offrire una dimensione di relax capace di stemperare le tensioni e preoccupazioni vissute durante la pandemia.