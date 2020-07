Gattinoni rilancia: “Nuove formule associative per le adv”

«Le incertezze domineranno l’intero 2020, una ripartenza del turismo organizzato avverrà attorno a marzo/aprile 2021». Parola di Franco Gattinoni che durante un evento digitale in streaming dal titolo: “2021. Il futuro lo decidiamo oggi”, presente tutto lo stato maggiore de Gruppo, ha tracciato le caratteristiche del turismo che verrà.

«Il settore si sdoppierà fra coloro che cesseranno o ridurranno l’attività e coloro che cambieranno e investiranno per sostenerla e svilupparla: certamente Gattinoni fa parte del secondo gruppo», ha proseguito il fondatore di Gattinoni Travel Network che ha sottolineato come sarà importante arrivare alla prossima primavera facendosi trovare pronti, «anche attraverso l’apertura di nuove modalità di collaborazione con le agenzie partner».

Per questo motivo, anche se il Gruppo continua a credere nel modello affiliativo che lo contraddistingue (Black, White e accordi MyNetwork), sono due le formule alternative e in aggiunta a quelle già in essere per permettere di “collaborare a livello commerciale anche con coloro che, a seguito di questa crisi, intendono affrontare l’attività imprenditoriale in modo diverso”.

Al vai dunque Gattinoni Point (accordo triennale in cui Gattinoni si fa carico di tutte le attività di back office che gravano sulle agenzie) e una formula da liberi professionisti come Personal Voyager: Lab Travel (senza negozio fisico e costi e oneri ad esso collegato).