Gattinoni rilancia l’Academy per le agenzie di viaggi













Il Gruppo Gattinoni ha annunciato l’avvio dell’Academy 2021, un ampio programma di formazione pensato per le agenzie di viaggi sia di Gattinoni Mondo di Vacanze sia di MyNetwork.

Il percorso ha previsto otto incontri nel mese di febbraio, mentre a marzo gli appuntamenti in cantiere sono dieci. Il Mare Italia di Nicolaus-Valtur sarà protagonista della formazione del 23 febbraio, quello di Futura Vacanze, invece, è previsto per il 26 febbraio. Il giorno prima (25 febbraio) è invece in programma l’appuntamento con l’ente del turismo del Giappone.

Un tema sempre più importante come quello delle assicurazioni sarà al centro della formazione del prossimo 17 marzo (con la presentazione del nuovo portale dedicato, ndr); il 2 e il 9 marzo si parlerà di social media; mentre i prodotti sartoriali Eccellenze italiane e dei camping di Travel Experience saranno i temi della formazione del 4 e del 26 marzo.

Le altre sessioni, infine, prevedono i consigli per affrontare i clienti post Covid con l’esperto Nicola Bolzan, le 10 regole per organizzare eventi (in programma il 24 marzo); le novità della piattaforma DPack, del prodotto Italia e delle Ota.

«La formazione è sempre stata un punto fondamentale nella programmazione delle attività di network e oggi, in questo momento di lontananza fisica, è ancora più importante farci sentire vicini alle agenzie – annuncia il direttore Rete agenzie partner, Antonella Ferrari – Ripartire con l’Academy vuole essere anche un modo per stimolare uno spirito di fiducia che vogliamo trasmettere agli agenti. In questo momento è per noi importante trasmettere che l’unione fa la forza. Mettere a disposizione strumenti, formazione e tecnologia è un passo per uscire da questo lungo anno nero. Ci auguriamo che le agenzie partecipino con interesse e dimostrino la loro resilienza».