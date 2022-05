Gattinoni restart: tutte le mosse di Franco&Co.













Restart: così il Gruppo Gattinoni ha voluto chiamare l’evento che ha riunito team, partner e stampa nell’hub milanese, ma il concetto vuole caratterizzare l’intera strategia dell’azienda d’ora in avanti. «Questo 2022 per noi deve essere l’anno uno per il futuro – ha commentato Franco Gattinoni – e restart è una parola più che azzeccata nel turismo. Non abbiamo rinunciato a investimenti, anzi li abbiamo anche implementati e messi sul tavolo di nuovi. La nuova piattaforma legata al mondo del turismo ci sta dando grandi soddisfazioni e sta aiutando la ripartenza, dando un supporto veloce alle vendite.

Anche l’apertura B2C è stata un’altra grande opportunità e ci tengo a precisare che è a disposizione di tutte le adv del gruppo (che erano 1.390 pre pandemia e oggi sono 1.430 tra Mondo di Vacanze e My Network, ndr)», afferma il manager, ribadendo la centralità delle agenzie di viaggi oggi più che mai, e non solo in forma tradizionale.

L’ACQUISIZIONE DI ROBINTUR

E in tema di agenzie di viaggi è in dirittura d’arrivo la già attesa acquisizione di Robintur, anche se il manager non è entrato nel dettaglio, limitandosi a commentare: «Non posso che confermare le voci che ci vedono in procinto di acquisire un importante Gruppo turistico, avrei avuto il piacere di darvi qualche notizia in più, ma spesso queste cose vanno un po’ oltre i tempi che ci siamo dati. Vi dovrò quindi aggiornare spero a brevissimo».

Dopo una lunga ed estenuante trattativa, infatti, l’acquisizione del 100% di Robintur Travel Group è ormai questione di giorni con le parti pronte a firmare l’accordo. Il Gruppo guidato dall’imprenditore lecchese dovrebbe acquisire, quindi, il ramo di agenzie di viaggi dell’azienda con sede a Bologna (che comprende i punti Robintur, le adv brandizzate Viaggi Coop nei centri commerciali e la sezione business travel BTExpert). L’accordo è la prosecuzione di una partnership commerciale che, secondo fonti interne a Robintur, ha visto le agenzie del Gruppo vendere già in queste settimane il prodotto in house di Gattinoni (dal Mare Italia a Travel Experience).

Il panorama della distribuzione italiana, quindi, continua nel suo percorso di consolidamento con l’avanzare di un duopolio molto forte che vede il Gruppo Welcome Travel (proprietà di Alpitour e Costa Crociere) e il Gruppo Gattinoni controllare la maggior parte delle agenzie di viaggi italiane.

GLI ASSI DEL NETWORK

Riguardo le tendenze della distribuzione, poi, Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Group, ha sottolineato: «Nel campo del networking, dopo un lungo periodo di sofferenza con performance tra il -70/80%, le agenzie di viaggi sono tornate a poter esprimere le loro potenzialità e professionalità. Pensiamo ci sia ancora molta diversificazione nel servire cliente, che oggi vuole essere raggiunto in qualunque momento, anche di domenica, ma noi dobbiamo dare all’adv gli strumenti anche tecnologici per farlo», ha aggiunto.

E con la piattaforma Gattinoni Fly il gruppo intende mandare un messaggio chiaro, ovvero che anche la biglietteria può tornare strategica in agenzia, quella aerea ma anche la ferroviaria con l’Alta velocità, tanto che, dicono, i numeri sono quasi quadruplicati dalla pre-pandemia sul fronte vendita biglietti.

Con numeri in ripresa il gruppo punta a chiudere l’anno recuperando i livelli pre pandemia e guarda all’inverno con ottimismo, ma Franco Gattinoni non dimentica le istanze ancora sul tavolo politico: «Come Fto l’attività sul governo è ancora giornaliera. I ristori 2021 più volte chiesti non sono arrivati, ci sono ancora 39 mln che sono da distribuire ed abbiamo richiesto una procedura per andare oltre la soglia di scadenza del 30 giugno, ci stiamo lavorando quotidianamente».

Nel dettaglio, il turismo individuale è tornato a numeri da alta stagione e la domanda è superiore a quella del 2019; nel bimestre aprile-maggio, a seconda delle destinazioni, le prenotazioni sono state da 10% a 25%. Dopo un’iniziale concentrazione della domanda estiva sull’Italia, sono nuovamente in auge Spagna e Grecia, crociere, Mar Rosso, Maldive, Caraibi, Stati Uniti e Sudafrica.

In ambito Mice Gattinoni registra una crescita del 20%. Nella business unit, poi, si sta concretizzando un’ulteriore acquisizione, che sarà ufficializzata nel mese di giugno. Per il segmento Business Travel si segna una crescita del + 15% rispetto al 2019.

L’OPERAZIONE REBRANDING. Al centro degli investimenti c’è anche il rebranding. E così il payoff diventa Esperienze da vivere, «per unire le diverse anime del gruppo, dal leisure al business travel al Mice, con l’obiettivo di riportare le persone al centro», spiega Isabella Maggi, direttore marketing e comunicazione. Il Gruppo Gattinoni realizza “esperienze da vivere” che siano viaggi di piacere o per business, eventi privati o corporate, convention, roadshow, lanci di prodotto e attività di team building.

I marchi del Gruppo sono stati razionalizzati, portando alla creazione di un marchio unico per il prodotto turistico leisure verso il consumatore finale, Gattinoni Travel, che accorpa cinque linee di prodotto. Il nome rimanda al sito www.gattinonitravel.it che riunisce tutte le proposte di viaggi, accomodation, trasporti ed esperienze disponibili, e a tutti i materiali verso l’esterno (pubblicità, locandine, cataloghi…). «È stato un periodo sfidante, in cui abbiamo lavorato su creatività, apporto della tecnologia, analisi degli investimenti. Abbiamo agito su più fronti, un sito web pensato per i consumatori, semplice e completo, una campagna multisoggetto declinata su media off e on line, produzione di video», conclude Maggi.

L’ARTE. Per raccontare il riposizionamento e la ripartenza del Gruppo dopo la pandemia il gruppo si è affidato anche a sei installazioni – per ciascuna business unit – inserite nell’headquarter di via Statuto 2 a Milano, realizzate dagli artisti Urban Solid, Gep, Lucamaleonte, Nais, Tomoko Nagao e No Curves, che ha realizzato anche un’opera dedicata al presidente Franco Gattinoni.