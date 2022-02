Gattinoni punta a nuovi target con i camping village open air













L’obiettivo di attirare e interessare una nuova fetta di clientela, amante della natura ma anche del comfort, ha portato Gattinoni Mondo di Vacanze e My Network ad ampliare la programmazione e instaurare una collaborazione con tre compagnie leader nel settore dei soggiorni en plen air: Baia Holiday, Human e Club del Sole.

L’idea è proporre «una forma evoluta di camping», come spiega Sergio Testi, direttore generale di Gattinoni Travel Network. Sono 16 le strutture incluse nel progetto, tra Veneto, Lago di Garda, Sardegna, Friuli e altre località, pronte ad accogliere i viaggiatori che desiderano il contatto con la natura ma che non vogliono avere a che fare con tende da montare e zaini da portare.

«Cerchiamo ogni anno di incrementare l’offerta di prodotto a disposizione delle nostre agenzie, non solo per quantità ma per varietà: l’idea è innovare per intercettare nuovi clienti che fino a oggi non si rivolgevano alle agenzie di viaggi per le loro vacanze – dice Testi – Rientra in questa visione il nuovo progetto Camping Village Open Air, un prodotto selezionato per offrire esperienze di valore, dove la qualità va di pari passo con un ottimo prezzo; glamping, bungalow e soluzioni di accoglienza per la clientela che ama la libertà ma non abbinata all’atmosfera spartana».

Per quanto riguarda le tre compagnie: Baia Holiday, nel mercato da oltre 50 anni, offre case mobili e tende lodge attente al design e alla sostenibilità; Human, con 40 anni di esperienza nel settore, vuole aiutare il cliente a vivere il mondo outdoor, facendolo sentire a casa; Club del Sole mette a disposizione camping village ricchi di servizi e infrastrutture puntando anche al divertimento.

«Vogliamo intercettare una clientela indipendente, che ama la vacanza a stretto contatto con la natura, una forma evoluta di camping. Useremo non solo il catalogo ma soprattutto mezzi on line e digital per far conoscere ai consumatori contenuti molteplici e variegati – aggiunge il direttore generale – Per supportare la vendita delle nostre agenzie abbiamo scelto di collaborare con tre società tra le migliori in Italia per qualità e tipologia di offerta. Varietà, esperienza e garanzia per un prodotto nuovo per la distribuzione organizzata ma che riteniamo possa riscuotere un buon successo di pubblico».