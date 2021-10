Gattinoni porta i network in fiera tra innovazione e digital













I network Gattinoni Mondo di Vacanze e MyNetwork (entrambe del Gruppo Gattinoni) confermano la partecipazione a Ttg Travel Experience, la fiera del turismo che si terrà a Rimini dal 13 al 15 ottobre, puntando sul futuro delle agenzie di viaggi tra innovazione e digitalr.

L’appuntamento fieristico è anche l’occasione per il rilancio di tutti i prodotti Gattinoni Travel, sia di quelli legati ai tour operator, con cui il network mantiene sempre una forte sinergia, che dell’offerta Dynamic e Selected a disposizione degli agenti all’interno della piattaforma dedicata, sia Travel Experience, con un servizio gestito da esperti di prodotto.

«Essere presenti a Ttg Travel Experience non è un fatto scontato. Il nostro settore ha necessità di incontrarsi nuovamente, di parlare vis à vis e per noi è molto importante ribadire alle nostre agenzie partner il ruolo di centralità del network Gattinoni, che ancora una volta si presenterà con grandi novità per l’anno 2022 dal digitale, alla comunicazione fino al prodotto – sottolinea Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Travel Network – Abbiamo sempre ritenuto fondamentale dare alle nostre agenzie dei vantaggi competitivi per permettere loro di acquisire mercato. Dopo questi mesi molto complessi, nei quali oltre alle difficoltà oggettive si sta delineando anche un grande cambiamento del nostro settore, sarà determinante avere le giuste soluzioni per affrontare un mercato in trasformazione e conquistarlo. Gli agenti avranno sempre più un ruolo consulenziale, diventando un punto di riferimento a scapito di piattaforme online, mentre il network dovrà offrire servizi e prodotti sempre più adeguati alle esigenze del mercato».

Oltre a Franco Gattinoni, nella duplice veste di presidente Gattinoni Group e presidente di Fto, e Sergio Testi in qualità di direttore generale, a rappresentare i due network ci saranno il management e i responsabili d’area di tutta Italia.

Presso lo stand (padiglione A3 stand 047/048) gli agenti di viaggi potranno conoscere e testare i nuovi servizi digitali che il network mette loro a disposizione per migliorare la propria comunicazione verso il cliente. Potranno inoltre ricevere informazioni dettagliate sui nuovi prodotti leisure e sui servizi dedicati al segmento business travel.