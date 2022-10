Gattinoni partecipa alla fiera di Rimini con uno stand Carbon Neutral

Il Gruppo Gattinoni partecipa alla fiera di Rimini (12-14 ottobre 2022) con un “Carbon Neutral Stand”, situato nel Padiglione C3 stand 150-171. Il concetto dell’allestimento sarà quello di compensare le emissioni di anidride carbonica insite nel fare impresa, con azioni concrete di tutela dell’ambiente e di sviluppo sociale. A Tttg, le emissioni dello stand, certificate da una società specializzata, saranno compensate attraverso la partecipazione attiva dei visitatori, ai quali sarà regalato un braccialetto in carta piantabile con un QRcode e un codice da utilizzare per aderire a uno dei progetti sostenibili certificati selezionati dal Gruppo Gattinoni. Tutti coloro che aderiranno al progetto riceveranno un certificato personalizzato con il nome, il logo dell’azienda e il progetto che hanno supportato. La strategia aziendale di Carbon Neutrality del Gruppo Gattinoni coinvolgerà poi tutte le business unit aziendali.

I 64 mq dello stand al Tttg Travel Experience saranno ripartiti fra Travel, Business Travel & Mice, Network. Il management Gattinoni e i responsabili commerciali delle varie aree si alterneranno nei tre giorni della manifestazione per confrontarsi con agenti e imprese. La sera del 13 ottobre si sposteranno al Rock Island per una serata di puro entertainment, su invito, che dopo la cena a buffet e speech del presidente, Franco Gattinoni, sarà animata da dj Albertino.

La fiera è anche l’occasione per fare il punto sull’andamento della stagione estiva 2022. I network, come tutto il mercato, hanno avuto un recupero in progressione; partito in febbraio-marzo, è aumentato con i Ponti di Pasqua, è cresciuto e si è sviluppato in estate, specialmente in luglio e settembre. Il network Gattinoni si è attestato, come dato estivo, su un -7% rispetto all’estate 2019, con valori anche a segno positivo per alcune agenzie che hanno saputo sfruttare al meglio strumenti e iniziative del network. Il nord-ovest ha performato con più risultati, il fenomeno geo-distributivo è stato coerente con i comportamenti dei consumatori nel Belpaese.

La durata della vacanza è leggermente diminuita rispetto al periodo pre Covid ma per contro è aumentata la frequenza, considerando che le persone nutrivano un forte bisogno di tornare liberamente a spostarsi e a viaggiare. La destinazione regina è stata il Mar Rosso egiziano; in ambito lungo raggio le mete più prenotate all’interno del network sono state Maldive, Repubblica Dominicana, Zanzibar e Madagascar. Sul corto raggio l’Italia e le sue isole hanno fatto meglio di Grecia e Spagna (Baleari e Canarie), conquistando per la prima volta il podio delle preferenze.

«È giusto comparare le performance con il 2019 ma è altrettanto importante guardare al presente e, soprattutto, al futuro. Il cliente è cambiato e cambierà ancora molto, e soltanto le agenzie innovative, con multicanalità di vendita e di servizi riusciranno a garantirsi importanti quote di mercato sugli anni che verranno», ha detto Sergio Testi, direttore generale Gruppo Gattinoni.

All’interno dello stand le agenzie troveranno postazioni con tablet per navigare fra le novità inverno 2022 e primavera 2023 di prodotto.