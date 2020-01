Gattinoni nomina Ornella Valli senior account Healthcare

La divisione Healthcare del Gruppo Gattinoni ha chiuso il 2019 con un bilancio molto positivo, che ha registrato un incremento del 35% sull’esercizio precedente e prevede una crescita nel 2020 del 55% rispetto al 2019.

A lavorare per i prossimi obiettivi ci sarà Ornella Valli, senior account con grande esperienza nell’area pharma & healthcare. Valli ha lavorato per 13 anni in Hotelplan come sales & account, prima di passare in Uvet dove per sei anni si è occupata della gestione del proprio portafoglio clienti e dello sviluppo di new business, impegnandosi spesso in prima persona anche nella progettazione di meeting, convention, eventi e congressi medici.

Ornella Valli, nuova senior sales & account manager Healthcare di Gattinoni, ha dichiarato: «Ciò che mi ha spinto a entrare in Gattinoni è stato senz’altro l’entusiasmo di far parte di un Gruppo importante, solido, in espansione ma che mantiene forti le sue radici e che non ha mai perso l’attenzione e la cura del servizio offerto ai propri clienti. Ho trovato nel team Healthcare uno staff ricco di energia, giovane e allo stesso tempo molto esperto e attento alle norme e compliance di questo delicato e importante settore. Ciò che mi ha direzionata ad affrontare questa nuova sfida è stato anche il tipo di proposta integrata che possiamo offrire alle aziende, che prevede non solo la parte logistica ma anche comunicazione, contenuti e sistemi informatici».