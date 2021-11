Gattinoni nomina Marco Cefoli direttore commerciale Mice













Il Gruppo Gattinoni continua nella sua strategia di potenziamento e di crescita e annuncia l’ingresso di Marco Cefoli come nuovo direttore commerciale della business unit Mice.

Marco Cefoli vanta una lunga esperienza nel settore del trasporto aereo, dove ha ricoperto negli ultimi vent’anni incarichi sempre più qualificanti in importanti compagnie aeree quali Air Dolomiti, Lufthansa e Alitalia, nella quale è stato head of sales.

Il suo arrivo sarà orientato verso una crescita progressiva della business unit Mice, attraverso varie strategie. La prima è una visione a lungo termine, in un mercato in lenta ripresa dove si lavora con proiezioni di pochi mesi; un tema coerente con il Gruppo Gattinoni, che in questo periodo ha portato avanti investimenti in controtendenza al momento difficile del mercato per cogliere tutte le opportunità della ripartenza.

La seconda strategia è l’internazionalizzazione: l’operazione Nitto Atp Finals, insieme ad altri eventi, ha manifestato la volontà di crescita del Gruppo anche fuori dai confini italiani.

Terza e altrettanto importante strategia, la sinergia con le altre unit del Gruppo, in particolare business travel. L’entrata di Cefoli in Gattinoni arriva infatti a poche settimane dall’ingresso della nuova direttrice commerciale Business Travel Elena Carlino.

Infine l’ottimizzazione delle competenze e delle risorse Mice. «Marco Cefoli ha maturato grandi seniority manageriali sul campo occupandosi, con responsabilità crescenti, di partnership strategiche, business planning e gestione della forza vendite ed è certamente una figura per noi strategica. Siamo certi che porterà grande valore aggiunto e, insieme alle figure manageriali che compongono la grande squadra di Gattinoni, costruirà le basi per uno sviluppo decisivo dell’azienda», ha dichiarato il presidente Franco Gattinoni.

Marco Cefoli ha aggiunto: «Sono entusiasta di iniziare un nuovo percorso in Gattinoni; dopo lunghe esperienze in compagnie aeree, era arrivato per me il momento di dare una svolta e, nel settore del turismo, Gattinoni rappresenta una delle aziende piщ innovative e solide. Questo nuovo ruolo sarà in grado di darmi gli stimoli giusti per portare innovazione abbinata a una vision di crescita importante».