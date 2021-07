Gattinoni Mice torna in presenza con il meeting Tupperware













Tornano gli eventi in presenza: Gattinoni Mice ha inaugurato questo ritorno ad una quasi normalità, organizzando il Lmn (Leadership Meeting Nazionale) di Tupperware, tenutosi a Roma dall’8 all’11 giugno, seguendone tutta l’organizzazione: dallo scouting della location, all’organizzazione tecnica oltre alla logistica. La manifestazione nel suo complesso ha coinvolto più di 80 persone, rigorosamente in presenza.

Non si è trattato di una riprotezione di un evento mancato lo scorso anno, bensì di una convention organizzata ex novo, spiega l’azienda. «Ogni aspetto legato alla sicurezza è stato affrontato e valutato con estrema cura e attenzione seguendo la normativa nazionale: camere doppie per gli stessi nuclei familiari, allestimento a ferro di cavallo per la plenaria con distanziamento garantito tra i partecipanti ma anche location affittate in esclusiva per le cene esterne».

«Un’organizzazione non semplice perché garantire eventi con oltre 80 persone in presenza oggi significa trovare location di dimensioni molto grandi, sia per l’accomodation sia per le sale meeting, atte a garantire i distanziamenti, ma anche prevedere un allestimento del supporto tecnico di qualità per il miglior svolgimento dei lavori – commenta Enzo Vitale, direttore vendite Gattinoni Mice -. Per Tupperware, uno dei nostri clienti storici, abbiamo organizzato l’evento in ogni dettaglio dimostrando che possiamo garantire lo svolgimento di tutte le attività in sicurezza. Gli eventi possono, e devono, ripartire. Il nostro auspicio è che con l’autunno le aziende tornino a pianificare convention e meeting in presenza. Ci auguriamo di potere svolgere in totale normalità e sicurezza i numerosi eventi già programmati e confermati».

Aggiunge David Abrescia, special Event Manager di Tupperware: «Siamo molto contenti di aver finalmente potuto organizzare un meeting in presenza. C’era voglia di vedersi fisicamente e non solo attraverso uno schermo. Con Gattinoni abbiamo seguito tutti i protocolli per fare in modo che l’evento potesse essere in sicurezza, ma con un clima di relax e di voglia di stare insieme».