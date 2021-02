Gattinoni Mice realizza il 2021 Sales Kick Off meeting per Perfetti Van Melle













Importante partnership di Gattinoni Mice che è stata scelta da Perfetti Van Melle, gruppo italo-olandese specializzato nella produzione e distribuzione di confetteria, caramelle e gomme da masticare, per uno dei propri eventi in streaming, una collaborazione iniziata mesi fa con la produzione di alcuni sales meeting, e continuata fino ad oggi con il lancio di 2021 Sales Kick Off “Together Towards Tomorrow”.

Una scenografia virtuale, maschere grafiche e lo sviluppo di una tecnologia personalizzata sull’esigenza del cliente, ha consentito al Sales Kick Off, il coinvolgimento per sette ore di oltre 250 ospiti collegati da remoto.

Gattinoni Mice ha costruito per Perfetti Van Melle una piattaforma di interazione personalizzata e user friendly e una web app. Due strumenti ideati dall’agenzia per snellire i classici momenti istituzionali, durante i quali gli ospiti, collegati, potevano rispondere a quiz, avviare chat, intervistare i relatori e dedicarsi al Word Cloud.

Gattinoni Mice si è occupato di tutto l’evento: concept, key visual, set up scenico virtuale, regia, audio, video e luci e realizzazione dell’intera piattaforma digitale. Grazie anche alla buona riuscita dell’operazione, nel mese di febbraio Gattinoni Mice realizzerà altri eventi in streaming.