Gattinoni Mice lancia tre formule online per gli eventi

Aspettando gli eventi in presenza, la divisione Mice di Gattinoni spinge sull’offerta online per continuare a sostenere le aziende nel comunicare con i propri target. La divisione specializzata in convention, eventi e meeting ha messo a punto, infatti, un modello totalmente online per i suoi format con diverse soluzioni per garantire visibilità e concretezza ai brand, alle loro mission e ai loro valori.

“Cambia dunque il mezzo, ma non il messaggio che prende vita all’interno dell’evento, grazie a contenuti tailor made, sviluppati secondo le logiche e i ritmi della Tv da un team composto da figure di estrazione televisiva”, annuncia la nota del Gruppo.

Sono tre, nel complesso, le modalità proposte alle aziende, per consentire loro di continuare a fare eventi, anche in questo momento nel quale il contatto fisico purtroppo non è ammesso. Si va dalla Live Conference (l’avanguardia di un evento in streaming; ideale per conferenze, seminari e webinar) come l’evento organizzato da Gattinoni per Avon (1.500 ospiti in una giornata di evento, con 9 relatori e special guests in un unico spazio virtuale, da remoto) al Virtual Studio (scenografia virtuale, dinamica e in 3D, utilizzata per l’evento Perfetti Van Melle, un doppio appuntamento online); fino al Real Studio. Quest’ultimo prevede uno studio televisivo vero e proprio per offrire una diretta che integra elementi scenici reali a collegamenti streaming da remoto. Questa modalità è stata scelta, ad esempio da Tupperware per il suo evento, in collaborazione con Giochi di Luce, realtà specializzata nella progettazione di allestimenti audiovisivi e illuminotecnici.

«Gattinoni non si ferma – afferma Samuele Rasola, direttore creativo Gruppo Gattinoni – Questo momento di difficoltà rappresenta per noi l’opportunità di lavorare a stretto contatto con i nostri clienti per portare maggiore attenzione ai contenuti e a nuove forme di comunicazione efficace e sorprendente. La distanza non ci ha fermato, grazie all’utilizzo della tecnologia come valido strumento per rappresentare idee, messaggi di brand e prodotto in modo innovativo e ancora più coinvolgente».