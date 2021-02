Gattinoni Mice firma la festa annuale di Reckitt Benckiser













La festa di fine anno di Reckitt Benckiser, in versione digital, porta la firma di Gattinoni Mice, che ha dato vita a uno show televisivo dinamico e interattivo pensato per abbattere le distanze e far vivere agli ospiti tanti momenti di coinvolgimento.

Prendendo ispirazione da un noto programma tv è nato “E poi c’è RB”: un’importante occasione per l’azienda, che desiderava festeggiare il Natale, celebrare i risultati e rendere i suoi collaboratori i veri protagonisti dell’evento. Gli ospiti, infatti, si sono sfidati in prove di canto, giochi di velocità e quiz creati apposta per l’occasione, con la possibilità di interagire con lo studio in diretta.

Per la sua riuscita Gattinoni ha costruito lo show su tre pilastri: una scaletta ricca di contenuti tailor made; una scenografia virtuale, dinamica e impattante completamente personalizzata; una regia dinamica e la conduzione fresca di due ospiti in studio d’eccezione: Enrico Marchelli, direttore generale di Reckitt Benckiser, e Annie Mazzola, famosa conduttrice radiofonica.

La divisione Mice di Gattinoni ha supportato Reckitt Benckiser in ogni fase dell’evento: dall’ideazione del format, del concept e del visual, alla realizzazione di tutti i contenuti di comunicazione; dal coordinamento alla regia audio, video e luci da studio.

L’evento è stato organizzato e realizzato da un team dedicato: Federico Criserà (key account manager); Samuele Rasola (direttore creativo); Valerio Canevaro (head of content); Marco Brancatelli (producer); Marzia Cenedese (art director).