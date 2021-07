Gattinoni Mice con Hilti per l’evento di presentazione della nuova flotta aziendale













Gattinoni Mice è stata scelta da Hilti, azienda di prodotti, servizi e software altamente differenziati dell’industria delle costruzioni per l’evento digitale Cars 2.0: un appuntamento importante per presentare ai mille ospiti collegati da remoto la nuova flotta aziendale Toyota Corolla, all’insegna della sostenibilità.

Un opening video, ideato e prodotto dall’agenzia, è stato girato alcuni giorni prima del live, nella cornice green di Rattiflora situata nei pressi del Lago di Como, e ha avuto come protagonisti il presidente e ad di Hilti Italia, Gerardo Martinez Benavides, e il responsabile per la mobilità sostenibile di Legambiente, Andrea Poggio. Altri contributi sono stati sceneggiati e girati presso la sede di Hilti Italia.

Isabella Vallini, coo e head of bu communication di Gattinoni Mice, ha dichiarato: «Ringraziamo Hilti per aver scelto Gattinoni Mice come partner di questo evento digitale, che ha portato in primo piano importanti valori aziendali, facendo emergere tanta passione e grande partecipazione da parte del pubblico. L’agenzia ha dato forma alla comunicazione di un progetto strategico di grande impatto per la company, trovando nel gruppo di lavoro Hilti collaborazione, sintonia e gioco di squadra, ogni giorno».

Il team Gattinoni Mice ha supportato il cliente in tutte le fasi dell’evento, dalla declinazione creativa al set up delle location, fino alla logistica di ogni attività prevista dal programma. L’evento è stato organizzato e realizzato da un team dedicato: Samuele Rasola (direttore creativo); Valeria del Forno (project manager); Marco Brancatelli (producer); Valerio Canevaro (head of content); Adriano Colombo (art director).