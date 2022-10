Gattinoni in road tour con “Better Together” da Firenze a Catania

Al via da Firenze il road tour Better Together di Gattinoni, che parla e ascolta a circa 600 agenzie di viaggi dislocate non solo nelle grandi città, ma anche in centri più piccoli.

Il calendario prevede, dopo Firenze, la tappa di Roma (25 ottobre), Torino (3 novembre), Bergamo (7 novembre), Bologna (8 novembre), Milano (11 novembre), Civitanova Marche (15 novembre), Perugia (16 novembre), Vicenza (18 novembre), Venezia Mestre (21 novembre), Napoli (22 novembre), Bari (23 novembre), Lecce (24 novembre), Palermo (29 novembre) e Catania (30 novembre).

Rispetto alle edizioni precedenti, le tappe del road tour aumentano: nell’arco di un mese e mezzo 15 appuntamenti, realizzati insieme agli sponsor Visit Malta, Boscolo, Grandi Navi Veloci e Norwegian Cruise Line.

Durante ciascun appuntamento, organizzato all’interno di hotel, si parlerà di novità del network, strategia, business travel, comunicazione, e ampio spazio sarà dato al prodotto. La programmazione Selected presenterà per l’autunno-inverno i cataloghi montagna e mare estero. Travel Experience si concentrerà sui tour esclusivi, i Viaggi Firmati e Mondo da Scoprire. La programmazione con i tour operator parlerà delle numerose campagne promozionali (Winter Days, Shock Days, Black Friday, Card Natalizie). Infine, la piattaforma Dynamic illustrerà le novità prenotabili.

Antonella Ferrari, direttore reti network, ha commentato: «Arriveremo in tante località italiane con la nostra modalità che non è mai quella di parlare a senso unico. Faremo insieme una overview di questo difficile biennio, dell’evoluzione che ha avuto il Gruppo e come questa si traduca in benefici per tutti. Sottolineeremo la necessità per le agenzie di assecondare con flessibilità i cambiamenti dei comportamenti dei clienti raggiungendoli e fidelizzandoli attraverso la multicanalità. Abbiamo acquisito un patrimonio di esperienze di grande spessore, in termini di ricchezza di prodotto, tecnologia, marketing, formazione: dobbiamo metterlo a frutto nel più profittevole dei modi. E dobbiamo farlo together, insieme».