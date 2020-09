Gattinoni e Slow Food insieme per l’enogastronomia piemontese

Sempre più Italia e più itinerari che sappiano valorizzarla. La linea “Eccellenze Italiane by Gattinoni Travel Experience” si arricchisce all’insegna dell’esperienza del gusto e della scoperta del territorio piemontese. Questo grazie alla collaborazione con Slow Food e Terra Madre Salone del Gusto, noto appuntamento dedicato al cibo che per quest’anno si terrà eccezionalmente spalmato su sei mesi, da ottobre ad aprile 2021.

La partnership ha portato alla nascita di più pacchetti di viaggio, già prenotabili attraverso le piattaforme delle 1.400 agenzie dei due network Gattinoni Mondo di Vacanze e MyNetwork, che si sviluppano in attorno alle quattro cene tematiche organizzate da Terra Madre Salone del Gusto previste per il 7, 8, 11 e 12 ottobre, presso Eataly Torino Lingotto.

«Sulle orme del collaudato format di Gattinoni Travel Experience, è nata quest’anno la linea di prodotto Eccellenze Italiane by Gattinoni Travel Experience – Alberto Albéri, Gattinoni Travel Experience manager – In occasione di Terra Madre Salone del Gusto, Eccellenze Italiane si arricchisce della preziosa collaborazione con Slow Food: una partnership che pone le basi allo sviluppo di sinergie su cui lavoreremo per supportare le vendite dei nostri network con proposte originali e attrattive».

Oltre alle cene, le proposte prevedono soggiorni di 3-4 notti che includono visite speciali a Torino abbinate ad attività in collaborazione con l’Albergo dell’Agenzia di Pollenzo a Bra, sede dell’Università di Scienze Gastronomiche.

«Torino e il Piemonte hanno guadagnato, da qualche anno, un ruolo di primissimo piano sul palcoscenico internazionale del turismo enogastronomico – commenta Daniele Buttignol, direttore generale di Slow Food Italia – Terra Madre Salone del Gusto e l’attività di Slow Food hanno contribuito a costruire questa cultura e a diffondere l’immagine migliore di questo territorio. Oggi che la pandemia ci costringe a ripensare il nostro evento, sviluppandolo su 6 mesi, ai turisti di tutto il mondo rivolgiamo l’invito a non perdere l’occasione di un viaggio per scoprire i tesori enogastronomici e le perle dell’arte, della cultura, del paesaggio, di Torino e del Piemonte».