Gattinoni lancia On the Road per prenotare il turismo di prossimità

Gattinoni Travel Network ha dotato le agenzie Gattinoni Mondo di Vacanze e MyNetwork del motore di ricerca On the Road, un nuovo strumento per le prenotazioni online del turismo di prossimità.

Le piattaforme di prenotazione per loro natura già prevedevano la possibilità di effettuare prenotazioni online. Oggi, il network ha scelto di avvicinarsi maggiormente a tale specifica esigenza, creando un nuovo motore di ricerca dedicato. Con On the Road le agenzie di viaggi possono confezionare in autonomia proposte per la propria clientela, idee di viaggio in Italia ma non solo, per qualsiasi durata.

Il motore di ricerca è inserito all’interno delle piattaforme Passepartout e MySquare, i sistemi di prenotazione rispettivamente utilizzati dalle agenzie Gattinoni Mondo di Vacanze e MyNetwork. Questa funzionalità dà alle agenzie l’opportunità di creare itinerari in modo veloce e intuitivo e di permettere loro di essere propositive e competitive nel caso i clienti non abbiano le idee chiare.

Con un clic si sceglie la modalità di percorrenza: auto propria o a noleggio, fly & drive. Si compilano alcuni campi, come località e data di partenza, componenti del nucleo viaggiante e composizione delle camere. Si traccia l’itinerario decidendo se le località debbano essere solo tappe o prevedere pernottamenti.

Le strutture ricettive (hotel e appartamenti) che compaiono sono solo quelle disponibili nelle date scelte. Un nuovo filtro consente di visualizzare le sole “tariffe rimborsabili” che consentono di posticipare il pagamento ed eventualmente cancellare i servizi prenotati entro un termine senza incorrere in penali. Oltre alle strutture ricettive è possibile acquistare anche attività, se disponibili, entro un raggio massimo di 40 km rispetto alle località selezionate.

On The Road non è stato pensato con lo scopo di sostituirsi a un navigatore. Ogni viaggiatore sarà libero infatti di intraprendere l’itinerario tracciato percorrendo le strade ritenute più opportune nel rispetto delle proprie preferenze/esigenze, tempo a disposizione, mezzo utilizzato e compagni di viaggio.

Le ricerche effettuate possono essere salvate come “Idee di Viaggio”, stampate, condivise con i clienti, pubblicate sui social delle agenzie, facilmente modificate, acquistate.

Il motore di ricerca offre anche la possibilità di mostrare la propria conoscenza del territorio, di essere creativi e stimolare i viaggiatori. Le agenzie infatti possono impreziosire ogni Idea di Viaggio inserendo nell’apposito campo note, sulla base delle proprie conoscenze e professionalità, consigli o informazioni utili, suggerimenti su luoghi o monumenti da visitare, specifiche strade da percorrere in alternativa a quelle proposte dal sistema, eventuali altre idee combinabili.

«Il Gruppo Gattinoni ha voluto creare una piattaforma intuitiva anche per questa attuale tipologia di domanda – commenta Mario Vercesi, consulente DPack – Il nuovo motore di ricerca è utile per il turismo di prossimità ma la sua impostazione lo rende idoneo, in futuro, a qualsiasi itinerario terrestre. L’obiettivo era offrire alle agenzie partner uno strumento di lavoro che agevolasse la ripresa delle attività e le opportunità di guadagno».

Il lancio di On The Road è stato abbinato a una campagna dedicata che prevede uno sconto riservato all’agenzia sulla pratica inserendo un codice promozionale. Le vendite effettuate con On the Road concorrono alla campagna di fidelizzazione Pass-Rewards 2020.