Gattinoni, al via la campagna Mice “Here We Are”

La divisione Mice del Gruppo Gattinoni ha ideato una campagna digitally driven per ricordare a clienti e prospect che anche in un momento sospeso come quello attuale c’è spazio per idee e contenuti alternativi. Tra i punti cardine, l’idea che le emozioni non subiscono crisi.

“Here We Are” è il titolo della campagna che si sviluppa per tre settimane sui social, Linkedin, Instagram, Facebook, invitando le aziende a non fermare il flusso della comunicazione, della programmazione e della ricerca di nuove idee per eventi, convention e viaggi. Il Gruppo sottolinea infatti come creatività, esperienza, innovazione, tecnologia siano gli elementi da cui scaturiscono soluzioni.

«L’improvvisa emergenza che si è venuta a creare ha evidenziato l’importanza di saper reagire subito, azzerando alcuni schemi e cercando soluzioni nuove ed efficaci. Se il concetto è valido trasversalmente, nel mondo degli eventi lo è ancora di più: il new normal sarà tecnologico sì, ma soprattutto creativo, per tenere vive le emozioni e far vivere momenti sempre unici e memorabili – commenta Isabella Vallini, coo di Gattinoni & Co – E poi, il passo dall’online al mix con il live sarà un naturale e affascinante follow up. Noi siamo pronti e per questo diciamo ai nostri clienti “Here We Are”. I primi risultati sono già arrivati, con alcune aziende che stanno realizzando o realizzeranno con noi i loro primi eventi in streaming».

La situazione attuale può trasformarsi in opportunità e Gattinoni si pone come interlocutore per nuove soluzioni che diano visibilità e concretezza a brand, mission e valori. Sostiene le aziende con nuove tecnologie, nuove idee e nuovi contenuti, per eventi coinvolgenti e memorabili.

Gattinoni Mice ha una squadra può contare su tecnologie avanzate e contenuti alternativi in grado di offrire alto tasso di interazione e ingaggio ai partecipanti di eventi o viaggi. Le divisioni ad esempio stanno lavorando a format di eventi e convention in streaming o programmazione di prossimità per incentive in Italia.

Nel frattempo, al suo interno, l’azienda ha organizzato una serie di incontri formativi, per rendere la squadra ancora più preparata e multivision. Si è parlato di “Come cambia l’intrattenimento, dal live all’online” con Sands Entertainment; “Come reinventare la comunicazione” con Kantar; “Nuove tecnologie nel mondo degli eventi” con Event Management; “Digital e Social” con Wip Italia; “Location ed eventi sostenibili” con la chief operation manager Mice Silvia Pozzi; “Time Management” con Dale Carnegie; “Comunicazione efficace con il cliente nell’emergenza Covid-19” con la professional coach Paola Gallas; “Come vivere gli eventi può fare la differenza” con lo psicologo Enrico Gamba e la partecipazione di Conventions Malta – Malta Tourism Authority & Colours Of Malta; “Team building virtuali” con Team Building Experience; “Eventi in Italia – soluzioni logistiche ed esperienze post Covid” con lo staff della programmazione Mice.