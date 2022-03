Gattinoni, accordo in esclusiva con Bellini Club e Autentico Hotels













Gattinoni Travel Experience offre un nuovo prodotto alle agenzie del Gruppo – Gattinoni Mondo di Vacanze e My Network – che possono offrire ai propri clienti servizi esclusivi per soggiorni in Italia e all’estero grazie ai recenti accordi stipulati con il Bellini Club (esclusivo club di Belmond) e Autentico Hotels, la collezione di alberghi di lusso in Italia.

L’esclusività di essere parte del Bellini Club di Belmond risiede nel fatto che l’appartenenza è unicamente su invito e riservata a un ristretto numero di agenzie di viaggi di altissimo profilo. I membri nel mondo sono 125 di cui unicamente 11 in Italia e sono per Belmond gli ambasciatori della filosofia del gruppo, facente parte ora di LVMH, uno dei poli più esclusivi del lusso.

L’agenzia di viaggi dei network Gattinoni che prenota le strutture Belmond in tutto il mondo potrà offrire alla propria clientela alto spendente un trattamento speciale, oltre ad alcune coccole come resort credit, upgrade secondo disponibilità, special welcome ed eventuali liste d’attesa prioritarie nel caso la struttura fosse al completo.

Anche per i diciotto hotel della collezione di Autentico Hotels, i plus che le agenzie del network hanno in esclusiva sono diversi: early check-in e late checkout, uno speciale welcome kit, upgrade della camera (quando disponibile), wifi gratuito e un’attenta e accurata supervisione dei servizi da parte di ogni singolo direttore delle strutture.

Con queste esclusive, Gattinoni Travel Experience mette a disposizione degli agenti di viaggi dei plus utili sia per fidelizzare la clientela, in particolare quella con una capacità di spesa alta, sia per differenziarsi sul mercato, avvalendosi di esclusive a cui è difficile accedere.

Per Alberto Albéri, responsabile Travel Experience «tra i valori che possiamo mettere a disposizione delle agenzie dei Network ci sono sempre esclusive e servizi personalizzati e la partnership con il Bellini Club di Belmond e Autentico Hotels, che abbiamo da poco annunciato alle nostre agenzie, ne è la dimostrazione. I servizi di alto livello sono una fascia di prodotto che viene sempre più richiesta e si accompagna spesso ad un alto livello di personalizzazione del prodotto. Qui sta il valore e la convenienza delle agenzie di essere parte del Gruppo Gattinoni e di prenotare con Eccellenze Italiane e Travel Experience».