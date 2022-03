Gattinoni Academy in tournée dal 5 aprile al 12 maggio













È tutto definito per la tournée dell’Academy Gattinoni, che dal 5 aprile al 12 maggio avrà una formula evoluta rispetto ai roadshow delle edizioni precedenti.

Il termine Academy non è casuale: accademia per apprendere, per crescere, per acquisire strumenti utili ad affrontare le evoluzioni del nostro tempo. Quattro ore a casa degli agenti di viaggi Gattinoni Mondo di Vacanze, durante le quali parlare dei nuovi siti di ecommerce, degli strumenti di comunicazione, dell’aggiornamento del prodotto Gattinoni Travel, di formazione assicurativa e legale, di tecniche di vendita.

I responsabili di area di Gattinoni illustreranno l’ampliamento e le novità della programmazione e faranno il punto sui siti B2B2C, che le agenzie hanno a disposizione da inizio anno e che la sede sta implementando a blocchi per arrivare a pieno regime entro fine anno.

Ad aprire e coordinare gli incontri Luca Pironi, direttore rete Gmv Nord Italia, e Roberta Rega, direttore rete Gmv Centro – Sud Italia.

Formatori esterni affronteranno tematiche connesse al marketing social e digital, alle assicurazioni e agli aspetti legali insiti nella vendita di pacchetti turistici.

Christian Garrone, responsabile dell’intermediazione assicurativa I4T illustrerà il mondo delle assicurazioni; Giusy Fiscella, legal manager S4T parlerà dal punto di vista legale delle diverse competenze nascoste in capo all’agente di viaggi; Claudio Antonaci, direttore marketing di Redabissi, parlerà di tematiche connesse al digital e all’utilizzo dei social per spingere la comunicazione e le vendite.

Partner dell’evento Nh Hotel Group, che sarà la location di 10 delle 13 tappe dell’Academy, e che sarà presente dopo la parte di formazione con un update sulle ultime novità e un aperitivo informale.

A Milano, invece, ci sarà Autentico Hotels sempre con la formula presentazione e aperitivo.

Il calendario prevede: 5 aprile, Mestre (Nh Laguna Palace); 7 aprile, Padova (Nh Padova); 11 aprile, Genova (Nh Collection Genova Marina); 13 aprile, Roma (Nh Collection Roma Giustiniano); 14 aprile; Firenze (Nh Firenze); 27 aprile, Napoli (Nh Napoli Panorama); 28 aprile, Bari; 3 maggio, Milano (Autentico Grand Hotel Et De Milan); 4 maggio, Brescia; 5 maggio, Torino (Nh Torino Centro); 10 maggio, Catania (Nh Catania Parco degli Aragonesi); 11 maggio, Palermo (Nh Palermo); 12 maggio, Bologna (Nh Bologna de la Gare).