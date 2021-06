Gattinon-Ambimed, accordo per la prenotazione dei tamponi













Un accordo per agevolare i test anti Covid-19 per i viaggiatori: i network Gattinoni Mondo di Vacanze e MyNetwork, hanno stipulato un accordo con Ambimed, azienda specializzata in servizi sanitari dedicati alla medicina di viaggi, grazie al quale l’agente di viaggio potrà aiutare i propri clienti e facilitarli nella prenotazione di tamponi, usufruendo della capillare rete di punti prelievo di Ambimed, distribuita su tutto il territorio italiano.

Per Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Travel Network: «Questo accordo mira ad agevolare le nostre agenzie nel loro business, diventato sempre più macchinoso a causa di restrizioni e repentini cambiamenti delle disposizioni in tema di viaggi e tamponi. Il network non solo deve lavorare sul prodotto, ma anche mettere a disposizione delle agenzie informazioni chiare e procedure snelle, affidandosi ai migliori partner presenti sul mercato. Grazie ad Ambimed si potrà assistere i propri clienti nella fase di prenotazione dei tamponi (in partenza e al rientro) ma anche fare affidamento su esperti che, in ogni momento, potranno rispondere alle domande e dubbi legati alle procedure sanitarie, paese per paese».

Sull’efficacia di questo accordo è intervenuto anche Matteo Ventimiglia, ad di Ambimed Srl: «la pandemia ha impattato l’emotività dei viaggiatori, oggi molto più sensibili al tema <viaggiare in sicurezza>. Grazie a questa partnership, i viaggiatori di Gattinoni potranno rivolgersi al nostro team di esperti per avere informazioni aggiornate circa i requisiti sanitari previsti dalle normative dei paesi di destinazione e contare sulla capillarità della nostra rete di Ambimed Point per effettuare tutti i test eventualmente necessari prima della partenza e al rientro dal viaggio.»