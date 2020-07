Gastaldi lancia VacanzExtra, la polizza che copre le spese Covid

Gastaldi Holidays, in partnership con Nobis Compagnia di Assicurazioni e il broker Borghini e Cossa, fornisce l’assicurazione aggiuntiva VacanzExtra che prevede la copertura assicurativa anche in presenza di casi legati al Covid-19.

In particolare, il viaggiatore viene coperto per le spese sostenute in caso di un fermo disposto dalle autorità competenti per motivi legati alla gestione Covid-19, come quarantene o fermo obbligati; al cui verificarsi saranno coperte le spese di soggiorno, le penali di servizi non usufruiti, le spese di modifica biglietti di trasporto, oltre ad un indennizzo per i disagi subiti.

Inoltre, in caso di ricovero per Covid-19, la copertura prevede molti servizi di aiuto al passeggero dal consulto telefonico h24, all’invio di un pediatra, dal consulto psicologico al blocco delle carte di credito smarrite fino alla fornitura di abbonamenti online o servizi di streaming gratuiti.

L’assicurazione VacanzExtra è gratuita e si applica a tutti i clienti che viaggeranno con Gastaldi, anche per prenotazioni effettuate prima della pandemia.

Si intende così fornire un ulteriore aiuto alle adv, oltre alla assistenza completa prima, durante e dopo il viaggio e dare una tranquillità aggiuntiva al cliente per pensare alle vacanze e prenotare con maggiore serenità in questa fase di ripartenza.

Naturalmente questa estensione si affianca a tutte le altre assicurazioni previste nei viaggi Gastaldi Holidays, incluso le garanzie annullamento viaggio, assistenza alla persona e rimborso delle spese mediche, bagaglio, ritardo volo, ripetizione viaggio, tutela legale e assistenza domiciliare.