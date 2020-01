Gastaldi Holidays, polizze omaggio sino a fine febbraio

Gastaldi Holidays punta a un’assistenza completa prima, durante e dopo il viaggio, lanciando la nuova iniziativa polizze omaggio.

Per prenotare senza pensieri e partire tranquilli, un ruolo fondamentale è svolto dall’assicurazione stipulata per ogni passeggero che Gastaldi ha selezionato il più completa possibile, comprensiva cioè delle garanzie annullamento viaggio, assistenza alla persona e rimborso delle spese mediche, bagaglio, ritardo volo, ripetizione viaggio, tutela legale e assistenza domiciliare.

E per dare ancora più valore ai propri clienti e ringraziare quelli che dal 20 gennaio al 29 febbraio 2020 sottoscrivono una assicurazione facoltativa Integrazione Spese Mediche in Viaggio, in partnership con Nobis Compagnia di Assicurazioni e il broker Borghini e Cossa, viene omaggiata l’assicurazione facoltativa Estensione Annullamento All Risks Malattie preesistenti e riprotezione Viaggio.

Anche per il 2020, inoltre, prosegue la politica di garantire il cambio bloccato a costo zero delle pratiche confermate, per agevolare la vendita ai clienti finali.