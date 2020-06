Garibaldi Hotels, ripartenza in sicurezza dal 19 giugno

Garibaldi Hotels riapre le porte delle proprie strutture per l’avvio della stagione estiva. Il calendario prevede dal 19 giugno l’apertura del Club Campoverde a San Cataldo (Lecce) una struttura inserita in una pineta di 8 ettari adatta a una vacanza tra mare e natura; il city hotel San Giusto a Roma e l’albergo diffuso Dimora Sant’Anna a Carovigno (Brindisi), per chi cerca una vacanza slow alla scoperta delle bellezze del territorio pugliese.

Sempre il 19 giugno segna l’avvio della montagna con l’Hotel Piaz a Pera di Fassa (Trento) mentre a seguire il 26 sarà la volta dell’Avalon Sikani Resort situato a Gioiosa Marea (Messina). Il 4 luglio sono previste invece le riaperture del 19 Resort di Santa Cesarea Terme ( Lecce), del Falconara Resort a Marina di Butera (Caltanissetta) nella costa sud della Sicilia e dell’Hotel Monzoni a Sèn Jan di Fassa (Trento).

Una ripartenza sostenibile con la scelta di avviare, in questa particolare estate, una selezione di strutture per garantire la continuità operativa e gli standard di qualità e sicurezza necessari a tutela dello staff e degli ospiti. In quest’ottica è stato creato un protocollo di sicurezza nel rispetto di tutte le normative regionali e ministeriali con l’obiettivo di far vivere in serenità la vacanza agli ospiti.

Non sarà necessario un uso intensivo delle mascherine poiché le strutture dispongono di ampi spazi verdi all’aperto e grandi aree comuni che con le apposite segnaletiche permettono di risolvere in maniera naturale il problema del distanziamento sociale.

Tutti i pasti saranno proposti con servizio al tavolo; dove possibile ed in base alle normative che giorno dopo giorno vengono aggiornate, si potrà eventualmente prevedere un servizio al buffet servito, mantenendo sempre il distanziamento; sarà possibile prenotare il tavolo scegliendo l’orario più consono alle proprie esigenze, in alcune strutture è già previsto il servizio in camera, in altre il take away.

«La scelta di riaprire alcune strutture non è solo dettata da esigenze economiche o di visibilità sul mercato, ma è un atto doveroso verso i nostri ospiti e verso tutti i nostri dipendenti stagionali. Ci aspetta un’estate sfidante, ci siamo trovati di fronte ad una situazione completamente nuova e ad uno scenario imprevedibile per questo motivo, in questi mesi, abbiamo fatto un grande lavoro di riorganizzazione per adeguare il prodotto alle nuove esigenze sanitarie e formando il personale con l’obiettivo di garantire una vacanza serena ai nostri ospiti e a tutto lo staff», dichiara Egidio Ventimiglia, ad di Garibaldi Hotels.

Anche la politica commerciale per l’estate 2020 prevede soluzioni mirate per questo momento storico come l’offerta Restart con sconto fino al 20% per le prenotazioni effettuate per tutto il mese di giugno. Per incentivare il turismo di prossimità sarà attiva anche l’offerta weekend, per soggiorni di due notti con tariffe dedicate.

Maggiore flessibilità anche sulle prenotazioni senza vincoli d’ingresso nelle strutture che potranno essere anche infrasettimanali, con la nuova policy sarà possibile ,inoltre, cancellare la prenotazione fino ad una settimana dalla data di arrivo.

«Abbiamo deciso di puntare sulla massima flessibilità offendo la possibilità ai nostri ospiti di scegliere l’ingresso nelle nostre strutture in qualunque giorno in base alle soluzioni di viaggio più adatte alle loro esigenze. La libertà delle prenotazioni senza vincoli di minimum stay vuole essere un incentivo per chi ha pochi giorni di ferie disponibili oppure un budget più limitato», aggiunge Fabrizio Prete, direttore generale di Garibaldi Hotels.