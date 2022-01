Garibaldi Hotels riapre il Monzoni sulle Dolomiti













Famiglie ed escursionisti sono il target di riferimento del “nuovo” hotel Monzoni di Pozza di Fassa (Tn), la struttura di proprietà di Garibaldi Hotels sulle Dolomiti che ha riaperto le porte per la stagione invernale dopo i lavori di ristrutturazione partiti nel 2019.

Il restyling ha coinvolto l’intera struttura sia dal punto di vista impiantistico che di design. L’hotel si presenta infatti con un look totalmente nuovo, con tonalità e cromie che richiamano il cambiamento delle stagioni in montagna, materiali naturali e arredi moderni sia per le camere che per le zone comuni.

«Abbiamo scelto di dilazionare i lavori di ristrutturazione su più anni per l’impatto importante che hanno avuto in modo da poter essere comunque operativi senza causare disagi a nostri clienti – spiega Fabrizio Prete, direttore generale Garibaldi Hotels – Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto, abbiamo un prodotto completamente nuovo su cui abbiamo deciso di introdurre novità anche sui servizi offerti e sul posizionamento».

Nel nuovo corso dell’hotel Monzoni c’è l’introduzione del servizio mini club rinforzato rispetto al passato con molte attività di gioco e intrattenimento a misura di bambino (ad esempio pigiama party, giochi sulla neve, art attack per realizzare lavoretti personalizzati, gite a misura di bambino); inoltre sono previsti menù dedicati per i piccoli ospiti. Mentre i bambini si divertono, i genitori si possono dedicare allo sci o alle molte attività proposte per vivere al meglio la montagna.

«Vogliamo offrire a tutti i nostri ospiti delle vacanze di relax e divertimento, l’introduzione di nuovi servizi per le famiglie va in questa direzione, ma siamo andati oltre aderendo al brand Dolomiti Walking Hotel per offrire esperienze e attività a tutti coloro che amano la montagna e vogliono vivere e conoscere la natura che ci circonda attraverso escursioni, passeggiate, trekking», continua Prete.

Con l’adesione al brand Dolomiti Walking Hotel, l’hotel Monzoni si impegna a trasferire la passione per la montagna ai propri ospiti e a valorizzare la conoscenza del territorio, la sua cultura e le sue tradizioni.

«Le Dolomiti sono il dna stesso dell’Hotel Monzoni e vogliamo far vivere una esperienza di scoperta di questo glorioso territorio ai nostri ospiti attraverso la formazione del nostro personale per dare informazioni esaustive sulle attività che si possono fare, l’organizzazione di escursioni e facendo conoscere i sapori del Trentino e i prodotti tipici tramite la nostra cucina», ricorda il direttore generale.

I cambiamenti apportati da Garibaldi Hotels hanno come obiettivo la destagionalizzazione della montagna per le tre strutture del Gruppo: oltre al Monzoni anche l’hotel Piaz e Fratazza, localizzate in Val di Fassa. Destagionalizzazione già sperimentata nel 2021 con l’hotel Piaz, aperto tutto l’anno e che ha portato risultati positivi.

«Sulla montagna abbiamo grandi aspettative ma il lavoro svolto in questi anni ci ha permesso di raggiungere un buon tasso di repeater che apprezzano lo scenario, i servizi offerti e scelgono le nostre strutture più volte durante l’anno – conclude Prete – Per queste festività abbiamo lavorato molto bene in fase di programmazione con i gruppi e abbiamo raggiunti un ottimo livello di occupazione per le prossime settimane».