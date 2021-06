Garibaldi Hotels, il Santina Resort è la new entry in Sardegna













Garibaldi Hotels si prepara all’estate annunciando la gestione e l’apertura del Santina Resort in Sardegna, prevista per il 13 giugno. La nuova costruzione è situata a Valledoria (Sassari), nella costa settentrionale dell’isola al centro del Golfo dell’Asinara, in un contesto naturalistico di grande fascino fuori dai classici circuiti turistici, ma ben collegata con gli aeroporti di Alghero, Sassari e Olbia e via mare con la linea Genova-Porto Torres e Civitavecchia-Olbia.

Il resort valorizza il tipico stile sardo con costruzioni basse che si inseriscono nell’ambiente circostante dando vita a una oasi di relax. Il complesso comprende 78 unità abitative tra suite e camere standard dal design moderno e attrezzate con le migliori tecnologie; un centro benessere con piscina al coperto; piscina esterna; bar e ristorante per scoprire ricette e prodotti tipici del territorio; spiaggia privata a circa 500 metri dalla baia della Ciaccia. La spiaggia di sabbia, raggiungibile a piedi o con servizio di navetta, con ingresso al mare digradante è ideale anche per le famiglie con bambini.

È un angolo di Sardegna ancora non raggiunto dal turismo di massa, dove vivere una vacanza di comfort, mare e natura, relax e divertimento, con tante attività da organizzare per scoprire le bellezze naturali del territorio, e sport da praticare come kitesurf, windsurf, parapendio, escursioni in bici.

«La pandemia ci ha costretti lo scorso anno a bloccare i lavori e a rimandare quindi l’apertura al 2021 – spiega Fabrizio Prete, direttore generale di Garibaldi Hotels – Il Santina Resort è un progetto che ha preso forma in un momento complicato ma in cui abbiamo sempre creduto e siamo contenti di partire finalmente con questa nuova sfida in Sardegna. Abbiamo seguito con dedizione tutti i lavori per offrire un prodotto di eccellenza, curato nei dettagli e in grado di soddisfare le esigenze di clienti diversi: dalle coppie che desiderano una vacanza romantica e di scoperta del territorio alle famiglie, con servizi loro dedicati per il relax e il divertimento di adulti e bambini».

Entro fine giugno è prevista l’apertura di tutte le strutture del Gruppo nelle località di mare, montagna e il city hotel San Giusto di Roma.

«Abbiamo vissuto un anno estremamente difficile ma abbiamo fatto scelte oculate e ridotto i costi facendo tutti dei sacrifici per poter mantenere la sostenibilità della nostra azienda – aggiunge Prete – Questo ci ha permesso di chiudere l’anno in positivo e oggi possiamo guardare con cauto ottimismo alla prossima stagione estiva».

Nelle strutture gestite da Garibaldi Hotels sono garantite le misure anti Covid a tutela del personale e degli ospiti con l’applicazione di protocolli d’igiene e di sicurezza.