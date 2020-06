Garibaldi Hotels, formula senza pensieri per le famiglie

La data del 19 giugno ha segnato le prime riaperture per Garibaldi Hotels ed entro il 4 luglio tutte le strutture del Gruppo saranno a disposizione degli ospiti.

Sole, mare e divertimento in sicurezza per grandi e piccini: è la formula della vacanza proposta da Garibaldi Hotels che amplia l’offerta di servizi dedicati alle famiglie, con particolare attenzione ai bambini, nelle strutture Club Campoverde a San Cataldo (Lecce) in Puglia (nella foto) e Avalon Sikani Resort a Gioiosa Marea (Messina) in Sicilia.

Tra questi, la formula Gh Baby per gli enfant con servizio di babysitting su richiesta, la nursery per i neonati con possibilità di usufruire di scaldabiberon, culla, vaschette per il bagnetto e il soggiorno gratis per i bambini fino a 3 anni in camera con i genitori valido per entrambe le strutture. Sono previste, inoltre, numerose attività didattiche e di animazione che si svolgeranno nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza. I

In più arriva l’offerta Single+Child, dedicata a un adulto che viaggia con un bambino fino a 14 anni e prevede soggiorno in camera doppia con una riduzione del 50% per la quota del bambino. E in particolare, per il mese di luglio Garibaldi Hotels ha attivato una tariffa promozionale – soggetta a disponibilità – che prevede nelle sue strutture la gratuità dei bambini fino a 14 anni di età.