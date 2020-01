Garibaldi Hotels, fatturato triplicato e new entry in Sardegna

Continua la crescita di Garibaldi Hotels che negli ultimi 4 anni ha triplicato il fatturato e il numero di strutture e chiude il 2019 in positivo. Quest’anno, il Gruppo alberghiero ha registrato un utile di 10,5 milioni di euro, come da previsioni, e ha aggiunto 12 hotel in Puglia, Sicilia, Sardegna, Lazio, Trentino.

Inoltre, si prepara all’apertura della new entry in Sardegna, il Santina Resort & Spasituato a Valledoria, nella costa settentrionale dell’isola. «Stiamo ultimando i lavori per questa struttura di nuova costruzione su cui abbiamo grandi aspettative per la prossima stagione», afferma Fabrizio Prete, direttore generale Garibaldi Hotels.

Il progetto prevede 76 unità abitative tra suite e camere, un centro benessere, ristorazione e bar, sale meeting e riunioni, piscina e spiaggia privata.

A ciò si aggiunge la ristrutturazione dell’Hotel Monzoni in Val di Fassa – conclusa a fine anno – che ha portato la società a rivederne il posizionamento attraverso un graduale incremento delle tariffe (quest’anno l’aumento medio è del 5%) per allinearle al prodotto che viene proposto oggi sul mercato. L’hotel si presenta, infatti, con uno stile più contemporaneo dopo che tutte le camere sono state totalmente rinnovate sia a livello strutturale che di design.

A dicembre sono partite le vendite per la stagione estiva 2020 e al momento si registra una crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. «Ad oggi registriamo un incremento sul fatturato di ciascuna singola struttura variabile tra il 5 e il 12%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una nota positiva è arrivata dal canale Gruppi Italia dove abbiamo rilevato un aumento del fatturato del 20% su questo specifico target», conclude Prete.