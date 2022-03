Garibaldi amplia l’offerta mare con il Baraka Village in Sicilia













Si rafforza l’offerta mare di Garibaldi Hotels che annuncia una new entry in Sicilia con la gestione del Baraka Village. Situata alle porte di Scoglitti (Ragusa), nei pressi dell’antica colonia greca di Kamarina, la struttura aprirà le porte a maggio.

Il Baraka si trova a soli 500 metri dalla spiaggia e comprende camere (monolocali e bilocali) dotate di ingresso indipendente e di tutti i moderni comfort per un soggiorno di relax, bar, ristorante, due piscine di cui una per bambini, solarium, area giochi, campo di calcetto, tennis e bocce, campo di beach volley in spiaggia, parcheggio, sala meeting.

Il Baraka Village andrà ad arricchire la linea Club di Garibaldi Hotels. «Negli ultimi due anni non abbiamo aggiunto strutture al portfolio per evidenti motivi di messa in sicurezza del gruppo e dopo aver eseguito qualche operazione di clean up siamo pronti ad investire nuovamente per riprendere il nostro percorso di crescita e sviluppo in Italia», dichiara Fabrizio Prete, direttore generale Garibaldi Hotels.

Dopo Borgo Pulciano, un piccolo borgo in Umbria trasformato in un resort, aggiungiamo un nuovo tassello sul fronte mare in Sicilia dove siamo già presenti con Avalon Sikani Resort. Stiamo valutando altre strutture, in particolar modo in Calabria che rimane una destinazione prioritaria da integrare nella nostra offerta che al momento copre tutte le regioni strategiche del mare Italia», conclude il direttore generale.