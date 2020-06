Garden Toscana Resort, primo educational Nicolaus nel post Covid

Il Gruppo Nicolaus ha organizzato il primo educational dell’era post Covid-19 in uno dei suoi fiori all’occhiello della programmazione in esclusiva: il Nicolaus Club Garden Toscana.

Le agenzie coinvolte provenienti da differenti regioni sono state 40, con feedback positivo in merito alla qualità dell’esperienza che si può vivere anche in un momento come quello attuale, caratterizzato dalla necessità di seguire protocolli di gestione straordinari.

Gli agenti di viaggi sono stati positivamente sorpresi da una settimana di apertura con più di 600 persone in vacanza, a testimonianza del fatto che c’è forte voglia di evasione, risocializzazione e relax.

Il gruppo Nicolaus risponderà a questa esigenza con la proposta di un’estate di rispetto sociale: quello che in passato in qualche occasione era mancato causa riempimento massimo delle strutture, quest’anno – con la capacità al 60-70% – servirà per fornire un servizio migliore, più adeguato, che punta sempre più alla qualità del soggiorno e a mantenere il controllo delle giuste distanze, senza intaccare la bellezza della vacanza.

Oltre ad approfondire aspetti di carattere logistico, gli invitati hanno preso parte a momenti di intrattenimento con musica dal vivo, live show, dj set.

«Non appena ci sono state le condizioni abbiamo voluto coinvolgere le agenzie in un nuovo percorso di accoglienza al fine di fare sperimentare in prima persona lo sforzo messo in campo dal Gruppo per garantire alla distribuzione la certezza di consigliare qualità, cura dell’ospite a 360° e opportunità concrete di rigenerarsi dopo questo momento difficile – commenta Paola Coccarelli, product manager Nicolaus Club Garden Toscana Resort – La collaborazione con i nostri partner in struttura, e con il general manager Luca Tonelli è stata fondamentale: siamo molto soddisfatti del feedback che il nostro interlocutore privilegiato ci ha dato».

Apprezzato anche il format “Principio Naturale” che nella riprogettazione dell’accoglienza e della fruizione del prodotto ha attribuito alla natura, plus indiscusso del resort, un ruolo ancora più centrale nel benessere degli ospiti. I Garden Angel hanno accompagnato gli ospiti in questo percorso, pronti a far sperimentare esperienze multisensoriali ed esclusive.

In quest’ottica sono state stato percepite come un valore aggiunto attività quali lo yoga nella pineta, e la presenza di un medico-biologo, pronto a informare e rassicurare gli ospiti attraverso un apposito desk, figura qualificata che si aggiunge al medico già presente in struttura.

«Il riscontro delle adv ci conferma la positività delle azioni che abbiamo messo in campo sia per tutelare la salubrità degli spazi sia per garantire alla clientela un’esperienza totalmente appagante – dice Isabella Candelori, direttore commerciale di Nicolaus Tour – Siamo soddisfatti di quello che, in fondo rappresenta l’accelerazione di un processo già avviato da tempo: personalizzazione, flessibilità e decongestionamento degli spazi, finalizzati all’esclusività delle esperienze».